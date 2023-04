La compressione dello stato riduce drasticamente i costi di conio di NFT su Solana

La Fondazione Solana ha annunciato che ora costa molto meno coniare 1 milione di NFT su Solana, grazie a una nuova tecnologia che aiuta a ridurre drasticamente i costi introducendo un nuovo modo per archiviare NFT on-chain.

Giovedì Jon Wong, responsabile tecnico del team di ingegneria dell’ecosistema della Fondazione Solana, ha dichiarato che la tecnologia in questione è la compressione dello stato.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Il conio di NFT su Solana diventa più economico

Costava circa 12 SOL (circa $ 253,68) coniare 1.000 NFT su Solana a partire dal 5 aprile. Per coniare 1 milione di NFT sulla blockchain, erano necessari 12.000 SOL ($ 253.680). Ma con la compressione dello stato, il costo del conio di 1.000 NFT scende a 2,57 SOL ($ 54,53) mentre un’istantanea scattata lo stesso giorno ha suggerito che sarebbe costato circa 5 SOL ($ 113) per coniare 1 milione di NFT.

Un’istantanea che confronta i costi basati sui prezzi di Ether e MATIC il 5 aprile ha mostrato che il conio di 1 milione di NFT su Ethereum costerebbe oltre $ 33 milioni, mentre il costo su Polygon sarebbe superiore a $ 32.830. Secondo Wong, le stime presupponevano un prezzo medio del gas di 44 Gwei per Ethereum e 77 Gwei per Polygon (dati estratti dai block explorer il 5 aprile).

Cos’è la compressione dello stato?

La compressione dello stato utilizza la tecnologia degli alberi Merkle per ridurre i costi dell’archiviazione dei dati su catena, con una struttura che consente aggiornamenti diretti sul libro mastro. È questa caratteristica che aiuta a ridurre i costi di archiviazione dei dati anche se gli sviluppatori continuano a sfruttare la sicurezza blockchain di Solana.

Wong spiega i costi ridotti nello stato di compressione come risultato del fatto che ogni altro nuovo NFT compresso è ” solo una modifica di un albero esistente “. Ciò significa che i costi di conio NFT su Solana sono impostati per essere bassi quanto il costo di una singola transazione: 0,000005 SOL.

Sebbene l’ecosistema possa utilizzare la tecnologia di compressione dello stato per archiviare qualsiasi dato sulla catena, il primo caso d’uso della nuova tecnologia è stato negli NFT compressi. Questi tipi di NFT sono come i tuoi normali NFT, con la differenza principale che è quanto sono economici da coniare.

I progetti dell’ecosistema Solana che attualmente implementano la compressione dello stato includono la piattaforma di strumenti NFT e API Crossmint e il servizio di messaggistica basato su blockchain Dialect.