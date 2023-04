La fase di prevendita di Metacade è finalmente terminata e la criptovaluta ora è disponibile al grande pubblico. Metacade è stato in grado di raccogliere più di 16 milioni di dollari durante la sua prevendita e il team di sviluppo utilizzerà i fondi per implementare alcune funzionalità e prodotti all’interno dell’ecosistema.

MCADE è stato quotato sull’exchange Uniswap il 6 aprile e sono in programma altre quotazioni su due exchange prima della fine del mese. Con quotazioni di così alto profilo, è interessante esaminare il potenziale di prezzo di MCADE nelle prossime settimane e mesi.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Metacade arriverà a 0,05$?

MCADE è stato quotato sull’exchange decentralizzato Uniswap il 6 aprile e all’epoca era scambiato a 0,01614$. Da allora, MCADE è salito di oltre il 10% e ora viene scambiato a 0,01866$.

La quotazione su Uniswap ha avuto un impatto positivo su MCADE negli ultimi giorni. MCADE potrebbe puntare agli 0,05$ nel breve termine poiché il token verrebbe presto quotato su due importanti exchange centralizzati, Bitmart e MEXC.

Bitmart è un exchange di criptovalute con sede a Singapore e attualmente opera in più di 180 paesi in tutto il mondo. Il suo raggio d’azione globale significa che MCADE sarà presto disponibile per più utenti.

MEXC è uno dei primi 15 scambi di criptovalute al mondo, con un volume di scambi superiore a 700 milioni di dollari. MCADE sarà quotato su Bitmart il 16 aprile e su MEXC il 30 aprile. La quotazione di MCADE su questi due scambi potrebbe avere un impatto sul prezzo del token e vederlo salire verso il livello di 0,05$ a breve termine.

Cos’è Metacade?

Metacade è una piattaforma di gioco ospitata dalla rete Ethereum. Come progetto guidato dalla community, Metacade cerca di rivoluzionare l’ecosistema P2E, assicurando che gli utenti possano godere dell’ecosistema Web3.

Con la fase di prevendita ormai conclusa, Metacade si concentrerà sulla realizzazione di alcuni degli obiettivi menzionati nel suo whitepaper. Metacade vuole diventare la piattaforma Web3 definitiva che consentirebbe agli utenti di giocare, connettersi, costruire e guadagnare senza problemi.

Il team di sviluppo cerca anche di trasformare Metacade in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) entro il prossimo anno, cedendo il controllo della piattaforma ai possessori di token MCADE.

In termini di funzionamento di Metacade, il progetto cerca di diventare qualcosa di più di un semplice gioco P2E. Metacade è una piattaforma che ospita numerosi giochi e giocatori in stile arcade.

Il team organizzerà tornei e competizioni P2E, garantendo agli utenti l’opportunità di guadagnare token MCADE tramite questi eventi.

Sebbene gli utenti possano guadagnare giocando su Metacade, ci sono altri modi in cui possono fare soldi sulle piattaforme. I possessori di token e i giocatori possono puntare i loro token MCADE e guadagnare entrate extra contribuendo alla governance della piattaforma.

Previsione dei prezzi Metacade 2023

Metacade è fuori dalla fase di prevendita e promette alcuni entusiasmanti sviluppi nei prossimi anni. Il team ha raccolto più di 16 milioni di dollari durante la fase di prevendita e utilizzerà i fondi per implementare alcune interessanti funzionalità nei prossimi mesi.

Nella sua fase di prevendita, MCADE veniva scambiato a 0,02$. Il token è stato quotato sull’exchange Uniswap il 6 aprile (quotato a 0,01614$) e ora viene scambiato a 0,01866$.

Il più ampio mercato delle criptovalute è al momento in una fase di consolidamento, con Bitcoin scambiato intorno alla regione di 28.000$ nelle ultime settimane. MCADE potrebbe raggiungere il livello di 0,1$ prima della fine dell’anno se le condizioni fondamentali del mercato più ampio continueranno ad aumentare.

Inoltre, MCADE entrerà a far parte degli exchange di criptovalute Bitmart e MEXC ad aprile. Il token verrebbe quotato anche su altri exchange di criptovaluta prima della fine dell’anno, il che potrebbe far salire il suo prezzo nei prossimi mesi.

Metacade sta lanciando alcune funzionalità rivoluzionarie nei prossimi mesi. Queste caratteristiche potrebbero aiutare ad aumentare il prezzo di MCADE a breve e medio termine.

Dovrei investire nel token MCADE in questo momento?

Nonostante la quotazione su Uniswap, MCADE è ancora scambiato intorno al valore del suo prezzo di prevendita. Il token potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per gli investitori a medio e lungo termine grazie alle numerose funzionalità ed eventi messi in campo dal team.

A breve termine, MCADE sarà quotato negli exchange di criptovaluta Bitmart e MEXC, consentendo al token di raggiungere migliaia di investitori e trader in tutto il mondo. Il token potrebbe anche essere elencato su altri scambi di criptovaluta prima della fine dell’anno.

Inoltre, il team di Metacade costruirà un’ampia piattaforma GameFi e implementerà un approccio tokenomics unico secondo i dettagli pubblicati nel suo white paper.

Poiché il progetto Metacade continua a crescere, MCADE potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per gli investitori.