Polygon diventa la seconda più grande blockchain di GameFi: influenzerà Metacade?

La soluzione di ridimensionamento di Ethereum Layer-2 Polygon (MATIC) ha visto un massiccio aumento dell’attività degli utenti durante il mese precedente.

Sulla base del Blockchain Games Report, pubblicato dalla piattaforma di analisi delle applicazioni decentralizzate (dApp) DappRadar, il numero complessivo di portafogli attivi univoci (UAW) coinvolti con giochi costruiti su Polygon ha raggiunto un picco di 138.081 a marzo. Ciò indica che è aumentato del 53% rispetto alla sua performance nel febbraio 2023.

La crescita della sfera gameFi di Polygon e il suo valore per lo spazio web3

Il numero di utenti 138,081 su Polygon lo colloca ben davanti alla blockchain Hive al terzo posto e alla catena BNB al quarto posto.

Hive ha 84.000 UAW, mentre BNB Chain dispone di 80.000 UAV.

La blockchain che si è classificata prima è Wax, e presenta 314.000 UAW, rendendola leader.

Tuttavia, il motivo principale per cui Polygon (MATIC) è un punto di interesse è che ha superato Hive per tutto il mese per assicurarsi il secondo posto. Questo è un segnale positivo sia per la blockchain che per il gioco Web3.

Sulla base dei dati, la maggior parte dell’aumento di UAW è dovuto al gioco on-chain Hunters di BoomLand, che da solo ha registrato un aumento di oltre il 17.000% nell’ultimo mese.

Il rapporto afferma che tutte le attività di gioco on-chain hanno raggiunto 741.567 portafogli attivi unici, con un calo del 3,33% a marzo. I giochi, tuttavia, costituiscono ancora il 45,6% dell’attività del settore dapp nel primo trimestre del 2023.

I dati suggeriscono che questo slancio può essere visto in progetti e piattaforme GameFi alternativi.

L’elenco dei migliori protocolli di gioco di portafogli attivi unici includeva WAX, Polygon, Hive, BNB Chain e Klaytn.

È chiaro che oggi più blockchain che mai supportano la funzionalità GameFi e presentano il proprio ecosistema di giochi con elementi Play-to-Earn (P2E) e un alto livello di interattività.

Sulla base della crescita di Polygon, è chiaro che anche altre blockchain hanno un alto potenziale per aumentare il ritmo e crescere per quanto riguarda i loro account giocatore e utenti unici al mese.

Metacade può vedere un livello di utilità molto più elevato a causa della crescita dell’attrattiva di GameFi.

Metacade (MCADE) è un hub della comunità Web3 in cui i giocatori e coloro che sono semplicemente entusiasti della criptovaluta e del gioco possono collaborare e comunicare.

La piattaforma mira ad affermarsi come un centro GameFi in cui chiunque può unirsi a una più ampia comunità Web3. I giocatori possono accedere ai loro giochi preferiti o ai progetti Play-to-Earn (P2E) e aumentare il loro coinvolgimento complessivo.

Lo schema Metagrant, in cui vota la comunità, può indirizzare le risorse disponibili nella tesoreria del progetto, fornendo agli sviluppatori e ai giochi il supporto di cui hanno bisogno per essere sviluppati.

Con queste sovvenzioni, gli sviluppatori possono dare vita ai progetti. C’è anche una gig board dedicata. Attraverso di essa, chiunque può trovare lavoro nello spazio blockchain, in quanto avrà un luogo dove candidarsi per le posizioni disponibili.

Metacade (MCADE) è costruito sulla blockchain di Ethereum e la sua criptovaluta nativa, MCADE, segue lo standard token ERC-20.

Ciò significa che può essere acquistato e conservato sulla blockchain, e molti wallet che supportano la mainnet di Ethereum supporteranno anche MCADE garantendo un alto livello di compatibilità.

Con l’aumento dell’attrattiva generale di GameFi, gli utenti troveranno Metacade come il luogo di riferimento per il coinvolgimento della comunità nello spazio.

MCADE rappresenta una solida opportunità di investimento per il 2023 e in avanti con il crescente appeal nei giochi Web3

Poiché più blockchain che mai stanno iniziando a supportare lo sviluppo di giochi blockchain e il numero di utenti su blockchain come Polygon sta aumentando, c’è una chiara indicazione che lo spazio GameFi è sano e che c’è un alto livello di attività intorno Esso.

Il progetto Metacade (MCADE) ha un alto potenziale di crescita di valore e rappresenta una solida opportunità di investimento in un ecosistema che si evolverà nel 2023 e oltre.

Tuttavia, è ancora importante capire che il progetto è nelle prime fasi del suo sviluppo ed è probabile che il team dietro di esso rilascerà più aggiornamenti e sviluppi e aumenterà la base di utenti alla fine del 2023.

Con tutto ciò preso in considerazione, è chiaro che gli investitori o i trader che vi partecipano a lungo termine possono ottenere l’accesso a una criptovaluta ad alta crescita.

Il suo hub sociale decentralizzato, la varietà di modi in cui i giocatori possono guadagnare, l’attrattiva generale del supporto di nuovi sviluppatori, giochi e la possibilità per gli utenti di trovare lavoro nello spazio Web3 attraverso la piattaforma, gli consentono di avere una solida proposta di valore per gli investitori.

Metacade è ormai fuori dalla fase di prevendita ed è già stato quotato su Uniswap. Verrà elencato su Bitmart il 16 aprile e su MEXC il 30 aprile.

Con la fine della prevendita e l’anticipazione delle quotazioni in borsa, investitori e trader vorranno ottenere MCADE e possono farlo visitando il sito web qui.