Lunedì il tasso di cambio USD/KRW era in un intervallo ristretto mentre gli investitori attendevano l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della Bank of Korea. Era scambiato a 1.320, che è ~ 8,26% sopra il punto più basso di quest’anno.

La Corea del Sud ha vinto sotto pressione

Il won sudcoreano è stato una delle valute asiatiche con le peggiori performance quest’anno, poiché permangono i timori sull’economia. Dati recenti hanno mostrato che l’economia del paese è in difficoltà.

La situazione potrebbe peggiorare dopo che Samsung ha riferito che i suoi profitti sono crollati del 96% nel primo trimestre dell’anno. Samsung è uno dei principali attori in Corea del Sud, dove rappresenta circa il 20% del PIL del paese.

Pertanto, gli analisti ritengono che la Bank of Korea lascerà i tassi di interesse invariati al 3,50% per il terzo mese consecutivo. L’ultimo aumento dei tassi di interesse è avvenuto a novembre, quando è aumentato di 25 punti base. Tuttavia, il mercato degli swap prevede che la banca effettuerà almeno un altro aumento entro la fine dell’anno.

Come ho scritto in questo articolo , l’inflazione della Corea del Sud ha continuato a scendere negli ultimi mesi. Le metriche chiave del paese sono state in difficoltà, poiché la crisi immobiliare continua. Gli analisti ritengono che il mercato immobiliare crollerà nei prossimi mesi con il peggioramento della situazione. Il settore immobiliare è una parte importante dell’economia sudcoreana, dove rappresenta oltre il 10% dell’economia.

Il won sudcoreano deve affrontare altre sfide in vista. Per prima cosa, la valuta ha storicamente sottoperformato ad aprile quando gli investitori stranieri hanno rimpatriato i loro dividendi dal paese. I dati mostrano che le prime dieci società del paese pagheranno oltre $ 3,53 miliardi di dividendi. Pertanto, questi investitori probabilmente convertiranno il won sudcoreano in dollari USA e altre valute.

Analisi tecnica USD/KRW

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo da USD a KRW ha registrato una forte tendenza rialzista negli ultimi giorni. Ora si sta avvicinando al livello di resistenza chiave a 1.327,50, il punto più alto del 28 febbraio e del 10 marzo.

La coppia si è spostata al di sopra della media mobile a 50 periodi, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato al di sopra del livello neutro. Pertanto, un ulteriore rialzo sarà confermato se la coppia si muoverà al di sopra del livello di resistenza chiave a 1.350.