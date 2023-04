Dovresti comprare o vendere lo JPY durante la nomina di un nuovo Governatore della BOJ?

Il mercato valutario non è stato particolarmente volatile nel 2023. Ad esempio, se si guarda al tasso di cambio EUR/USD, è solo un paio di centinaia di pip superiore rispetto ai livelli di inizio anno. Lo stesso vale per altre coppie, comprese quelle dello yen giapponese, note per la loro maggiore volatilità.

Uno dei motivi è la transizione al timone della Banca del Giappone (BOJ). Un nuovo Governatore, Kazuo Ueda, è responsabile della politica monetaria.

Prima della sua nomina, si ipotizzava che la BOJ avrebbe posto fine alla politica monetaria accomodante. Dopotutto, si discosta da tutte le principali banche centrali mantenendo il suo programma di controllo della curva dei rendimenti, mentre altre banche centrali inaspriscono le loro politiche.

Ma invece di segnalare ciò che credevano gli speculatori, Ueda ha fatto il contrario. Ha ribadito la sfida di 25 anni che la BOJ ha dovuto affrontare per raggiungere la stabilità dei prezzi.

Inoltre, ha affermato che i tassi negativi sono qui per restare. Inoltre, ha elogiato le politiche del suo predecessore. Haruhiko Kuroda ha guidato la BOJ per anni e ha portato la politica monetaria dove nessun’altra banca centrale era mai arrivata prima.

Il risparmio in eccesso cronico mette sotto pressione lo yen

Lo yen ha subito un duro colpo di recente poiché il nuovo capo della banca centrale vuole mantenere tassi negativi e incoraggiare una valuta più debole. Trent’anni di politiche simili non sembrano alterare la determinazione della BOJ a raggiungere la stabilità dei prezzi.

Non si può smettere di chiedersi perché la BOJ vada a tali estremi nella sua politica monetaria. La risposta è l’eccesso di risparmio cronico.

Il risparmio privato in Giappone è stato eccezionalmente alto, circa il 29% del PIL dal 2010 al 2019. Pertanto, raggiungere livelli di inflazione in linea con la stabilità dei prezzi è stato difficile poiché il denaro semplicemente non è stato speso.

A meno che e fino a quando ciò non cambierà, i risparmi in eccesso eserciteranno pressioni sullo yen giapponese perché la BOJ agirà per contrastare gli effetti negativi dei risparmi in eccesso. Ciò significa una valuta più debole, quindi è probabile che lo yen rimanga sotto pressione nonostante il cambio di governatore.