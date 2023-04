Il titolo GDX ETF sta andando bene mentre i prezzi dell’oro si avvicinano al loro massimo storico e mentre gli investitori abbracciano lentamente un sentimento di rischio. L’ETF VanEck Gold Miners è balzato a un massimo di $ 35,21, il livello più alto da maggio 2022, il che significa che è balzato di oltre il 60% dal livello più basso del 2022.

La transizione verso l’oro continua

L’ETF GDX è un fondo leader che tiene traccia delle più grandi società di estrazione dell’oro del mondo. Nella maggior parte dei casi, il fondo ottiene buoni risultati quando i prezzi dell’oro sono in aumento. Mercoledì il prezzo dell’oro è stato scambiato a $ 2.016, pochi punti al di sotto del suo massimo storico di $ 2.070.

Ci sono possibilità che i prezzi dell’oro continuino a salire nei prossimi mesi. Come mostrato nel grafico mensile sottostante, negli ultimi anni l’oro ha formato un pattern a coppa e manico. Ha già cancellato la sezione della coppa e il recente consolidamento fa parte di questa maniglia.

Pertanto, misurando la distanza tra il lato superiore e inferiore della coppa, possiamo stimare che i prezzi dell’oro saliranno a $ 2.730 nel lungo termine. Questo prezzo è superiore di oltre il 40% al livello attuale.

Grafico del prezzo dell’oro

Il principale catalizzatore di questa azione sui prezzi è il fatto che molti paesi si stanno muovendo verso la sicurezza dell’oro mentre la situazione negli Stati Uniti peggiora. Per prima cosa, ci sono ancora rischi – anche se piccoli – che il governo americano non adempia ai suoi obblighi nei prossimi anni. Con le divisioni a Washington, le due parti probabilmente non riusciranno a raggiungere un accordo sul tetto del debito in futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=lNVuFhGTbA8

Nel frattempo, c’è una sfiducia generale nei confronti del governo americano. Di conseguenza, le banche centrali di paesi come Russia, Iran, Cina, Turchia e persino l’Arabia Saudita aumenteranno probabilmente le loro riserve auree. I dati più recenti mostrano che le banche centrali hanno acquistato 31 tonnellate nette di oro a gennaio. Questo dopo che hanno acquistato più oro mai registrato nel 2022.

Inoltre, ci sono segnali che gli investitori stanno abbracciando un sentimento di avversione al rischio. Come abbiamo scritto martedì in questo articolo, questa settimana il prezzo di Bitcoin è balzato sopra i 30.000$, mentre l’indice del dollaro USA è sul punto di scendere sotto i 100$. Tutti questi sono catalizzatori positivi per l’ETF GDX.

Previsioni del prezzo delle azioni dell’ETF GDX

Grafico GDX di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo VanEck Gold ETF ha registrato un forte trend rialzista nelle ultime settimane. Al rialzo, il fondo è riuscito a invalidare il modello double-top a 33,28$. L’ETF ha anche formato una croce d’oro, che si verifica quando le medie mobili di 200 e 50 giorni si incrociano.

Il fondo ha anche superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. Pertanto, esiste la possibilità che il titolo GDX continui a salire mentre gli acquirenti mirano al massimo dello scorso anno di $ 41,60.