Bitcoin supera i $ 30K, ma perché sta aumentando e continuerà? L'inflazione e i tassi di interesse sono fondamentali

L’orso crittografico si sta risvegliando dal suo lungo sonno.

Lo scorso giugno, Bitcoin era scambiato a $ 30.000. Quindi, le e-mail sono cadute nelle caselle di posta degli investitori di Celsius, annunciando che il prestatore di criptovalute stava sospendendo i prelievi. In seguito avrebbe presentato istanza di fallimento, il caso giudiziario in corso con miliardi di beni dei clienti persi.

Il bitcoin è scivolato, perdendo un terzo del suo valore, prima che numerosi altri scandali – guidati dall’incredibile frode di FTX – avrebbero travolto il mondo delle criptovalute nei mesi successivi. Rimarrebbe sotto i 30.000 dollari per dieci mesi. Finora.

Perché il Bitcoin sta salendo?

Il “perché” a volte è difficile da accertare nell’enigmatico mondo delle criptovalute. Non questa volta.

Bitcoin sta crescendo sulla scia delle aspettative attenuate sul percorso futuro dei tassi di interesse, che hanno tenuto la chiave sin da quando il mondo è passato a questo nuovo paradigma nell’aprile 2022.

All’inizio dell’anno, l’aspettativa di base era che la Fed avrebbe continuato con un aggressivo ciclo di inasprimento fino all’estate. L’obiettivo? Per abbattere l’inflazione dilagante, la più alta dagli anni ’70.

I tassi di interesse aumentano, la liquidità viene risucchiata dal sistema e l’inflazione viene frenata, o almeno così sostiene la teoria. E guardando all’inflazione, questo è quello che è successo: ha raggiunto il picco l’anno scorso e da allora è scesa, anche se è ancora molto al di sopra del target del 2%.

Ma le cose sono diventate più difficili di recente, quando è emerso il lato oscuro dell’aumento dei tassi: le cose si rompono. Il tasso di interesse è il prezzo del denaro, la singola leva economica più importante nell’economia. Sollevarlo preme sui punti di pressione, che è esattamente quello che è successo.

Le oscillazioni bancarie dell’ultimo mese ne sono state indicative, quando la Silicon Valley Bank è fallita negli Stati Uniti, prima che la carneficina attraversasse l’Atlantico e rivendicasse il Credit Suisse, mettendo in pericolo l’intero sistema finanziario.

Sebbene la crisi si sia placata, ora siamo al punto in cui il mercato prevede che i tassi di interesse debbano diminuire, per il rischio di ulteriore caos. Questo è il motivo per cui la Fed si trova tra l’incudine e il martello: se aumenta di più, l’inflazione scenderà ma si rischia una recessione (o peggio, guardando cosa è successo alle banche il mese scorso). Il rovescio della medaglia, se non si aumenta, si rischia di lasciare che l’inflazione persista (o addirittura aumenti di nuovo).

Il mercato scommette su quest’ultimo. Il grafico sottostante presenta in giallo le aspettative sui tassi di interesse per il tasso obiettivo alla riunione di giugno 2023, rispetto alle aspettative di sei settimane fa, presentate in nero. Il capovolgimento è ancora maggiore quando si sposta l’orizzonte verso la fine dell’anno.

La liquidità rimane bassa

Ad aggravare l’impennata verso nord nelle classifiche c’è il fatto che la liquidità è così bassa al momento. L’ho toccato la scorsa settimana, ma il 45% del saldo della stablecoin è uscito dagli exchange negli ultimi quattro mesi.

Ora ci sono meno stablecoin sugli scambi che in qualsiasi momento dall’ottobre 2021. La profondità del mercato mostra numeri simili in ritardo, al livello più basso da prima del crollo di FTX.

Con una minore liquidità arrivano movimenti più volatili, sia al rialzo che al ribasso. Questo è uno dei motivi per cui Bitcoin ha registrato guadagni così esplosivi finora quest’anno, con il ribaltamento delle aspettative sui tassi di interesse che si combina con questa liquidità minima per spingere le offerte di Bitcoin sempre più in alto.

Mentre la scarsa liquidità è probabilmente ribassista nel complesso, in periodi di sentimento positivo, come l’ambiente attuale, può spingere i prezzi verso l’alto. Che è esattamente ciò che stiamo vedendo.

Bitcoin continuerà a salire?

Gli occhi ora si rivolgono agli importantissimi dati sull’inflazione di mercoledì. Prima dell’ultimo mese, i timori di recessione avevano soppiantato i timori sull’inflazione come paura principale per i mercati (ho prodotto un’analisi approfondita su questo qui ). Tuttavia, questo è cambiato nell’ultimo mese.

I timori bancari hanno messo sotto pressione la Fed e con il suddetto ribaltamento delle aspettative sui tassi, molti pensano che il ciclo di rialzi dei tassi sia terminato, come abbiamo discusso in precedenza.

Ciò significa che potrebbero tornare i timori di inflazione. Solo perché gli aumenti dei prezzi sono diminuiti rispetto al ritmo con cui stavano aumentando l’anno scorso non significa che la bestia inflazionistica sia stata uccisa. Ricorda, negli anni ’70, l’inflazione è scesa tre volte prima di risalire ancora più forte. Questo dovrebbe fornire spunti di riflessione per i mercati.

I dati di mercoledì forniranno l’ultima indicazione sul fatto che l’inflazione stia continuando a scendere. Una lettura gentile dovrebbe dare al mercato ulteriore fiducia nel fatto che il ciclo di rialzi potrebbe essere effettivamente terminato, fornendo ulteriore slancio al rialzo di Bitcoin.

Poi di nuovo, se la lettura dovesse essere più calda del previsto, potrebbe esserci una grave svendita, poiché mesi di progressi nella battaglia sull’inflazione vengono gettati in asso.

Dopo i dati sull’IPC di mercoledì, gli operatori di mercato attenderanno anche l’indice dei prezzi alla produzione il giorno successivo.

Questo è il caso in questo momento: le condizioni macro stanno guidando Bitcoin e continueranno a farlo almeno per il prossimo futuro. Con la liquidità bassa e l’economia che si trova in un momento di svolta, aspettati volatilità, indipendentemente da come vadano le cose.

Ma questo non è mai stato insolito per Bitcoin, giusto?