Sono stati alcuni mesi clementi con gli investitori di criptovalute. Dopo essere stato saccheggiato lo scorso anno, il settore è rimbalzato con enfasi.

L’impennata arriva principalmente in risposta a un cambiamento delle aspettative sull’economia in futuro. Più specificamente, le aspettative sulle azioni della Federal Reserve.

L’anno scorso, i tassi di interesse si sono irrigiditi al ritmo più rapido della storia. Ciò ha risucchiato liquidità dal sistema e di conseguenza i settori più speculativi e ad alto rischio ne hanno risentito particolarmente.

Le criptovalute sono uno di quei settori ad alto rischio, con la correlazione di Bitcoin ancora estremamente alta con i titoli a rischio. Pertanto, l’aumento del tasso di interesse ha soffocato Bitcoin, così come l’industria delle criptovalute in generale.

Ma le cose sono cambiate nel 2023. L’inflazione si è attenuata negli ultimi due trimestri – ancora alle stelle, ma almeno in discesa – mentre i timori di una recessione globale hanno iniziato a prendere il centro della scena. Esacerbato dalle oscillazioni bancarie dell’ultimo mese, il mercato si è mosso per presumere che la Fed non possa aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo come previsto in precedenza.

Perché i prezzi delle criptovalute stanno aumentando?

L’unico problema è che le ragioni di questa ondata di criptovalute non hanno nulla a che fare con le criptovalute. Questo è puramente un rally guidato da macro, come abbiamo discusso sopra.

È lo stesso motivo per cui i titoli tecnologici sono aumentati. Anche nomi come Tesla (+72%), Meta (+70%) e Nvidia (+88%) hanno registrato un trimestre eccezionale.

Non solo, ma le condizioni all’interno del settore cripto sono state piuttosto preoccupanti. Gli ultimi sviluppi hanno riguardato la regolamentazione.

BUSD è stato chiuso a febbraio, il suo emittente con sede a New York, Paxos, è stato costretto a interrompere il conio della stablecoin. La sua capitalizzazione di mercato diminuirà lentamente, un duro colpo per il settore che ora è costretto a filtrare in USDC e USDT.

Tuttavia, i regolatori non si sono fermati qui. Binance, insieme al suo CEO, Changpeng Zhao, è stato citato in giudizio dalla Commodity Futures and Exchange Commission degli Stati Uniti. Si presume che lo scambio abbia “ignorato le leggi federali” per i mercati finanziari statunitensi, comprese le leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

Ci sono stati anche fallimenti. Il prestatore di criptovalute Genesis è andato in fallimento a gennaio, parte del Digital Currency Group e un altro domino è caduto a causa delle ricadute del crollo di FTX a novembre.

Genesis è anche coinvolto in una lite con Gemini di proprietà dei gemelli Winklevoss, con il primo che deve al secondo 900 milioni di dollari. Per confondere ulteriormente le acque, sia Gemini che Genesis sono accusati di aver infranto le leggi sui titoli dalla SEC.

Infine, c’è anche il crollo delle più grandi banche crypto-friendly. Silvergate, Signature e Silicon Valley Bank sono tutte evaporate nel nulla.

Il succo di tutto questo è che sono stati alcuni mesi piuttosto preoccupanti su tutta la linea per le criptovalute, con poche buone notizie provenienti dal settore. È stato semplicemente l’indebolimento delle condizioni macro che ha spinto i prezzi verso l’alto.

La liquidità è bassa e il capitale fugge

Un altro punto da sollevare per quanto riguarda l’aumento dei prezzi è che il mercato è sottile come lo è stato.

La liquidità è uscita dal settore a un ritmo allarmante. I saldi di stablecoin sugli exchange sono ai minimi dal 2021, mentre i libri degli ordini sono bassi e i volumi sono in forte calo.

La scarsa liquidità esacerba i movimenti sia al rialzo che al ribasso. In questo caso, l’impennata è stata spinta ulteriormente verso l’alto dalla mancanza di resistenza: non ci vuole molto per muovere i mercati con questa quantità di liquidità tirata.

Quello che succederà in futuro è un’incognita per chiunque. Ma negli ultimi mesi, è stato ancora più difficile individuare l’elemento chiave nel settore delle criptovalute che ha generato guadagni vertiginosi. Piuttosto, Jerome Powell e la Federal Reserve continuano a mantenere il controllo, con i loro piani di politica monetaria che cambiano per adattarsi ai numeri dell’inflazione, ai timori di recessione e alle oscillazioni bancarie.

Se Bitcoin dovesse mai disaccoppiarsi, tutto questo cambierà. Ma per ora, è un mondo macro e gli investitori di criptovalute ci vivono.