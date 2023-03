Dan è un analista di dati presso Invezz, combina competenze quantitative e un background macro per redare analisi su… leggi di piú

Credit Suisse (SWX:CSGN) è in caduta libera.

Il disturbo da stress post-traumatico per gli europei sta divampando, poiché una frase che pensavano fosse stata condannata agli annali della storia – “fallimento bancario” – sta improvvisamente ricevendo di nuovo spazio.

Naturalmente, nulla è stato vicino al fallimento e il confronto con il bagno di sangue del 2008 rimane lontano, ma oggi sta generando una violenta volatilità nel settore bancario mentre il contagio dal crollo della Silicon Valley Bank (SVB) negli Stati Uniti si diffonde a Europa.

Ma il Credit Suisse è l’headliner, la banca è scesa del 28% ai minimi storici poiché il suo più grande prestatore, la Saudi National Bank, ha dichiarato di non poter superare il 10% di proprietà a causa di problemi normativi. Il titolo è sceso sotto i 2 franchi svizzeri per la prima volta in assoluto.

Perché le banche europee stanno crollando?

Il Credit Suisse non è l’unica banca a essere coinvolta in una svendita di massa. Le banche europee su tutta la linea vengono prese a pugni, mentre l’indice europeo Stoxx 600 è sceso del 2,66%.

BNP Paribus perde il 10,5%, Société Générale il 9,6% e Deutsche Bank il 7,7%. Anche molti titoli europei hanno visto l’interruzione delle negoziazioni in diversi momenti della giornata a causa della forte volatilità.

La svendita arriva dopo una settimana che ha visto i crolli delle banche statunitensi suscitare timori nel mercato più ampio. Mentre la crisi sembra essere stata contenuta negli Stati Uniti con il mercato in ripresa, l’Europa sta subendo un duro colpo.

Le banche europee sono sicure?

Sebbene il selloff sia allarmante, non c’è motivo di credere che si trasformerà in una crisi. L’entità del crollo bancario in Europa è stata così grave durante la GFC che le loro restrizioni patrimoniali sono molto più severe rispetto alle loro controparti negli Stati Uniti.

Inoltre, la scomparsa di SVB negli Stati Uniti è avvenuta a seguito di una crisi di liquidità dovuta a una cattiva gestione del rischio di tasso di interesse piuttosto che all’insolvenza a seguito di investimenti sbagliati, come è avvenuto con i mutui subprime nel 2008. Questa è una distinzione importante .

Anche la gestione del rischio di tasso d’interesse dovrebbe essere più prudente in Europa che con SVB/le banche statunitensi, per non parlare del fatto che gli Stati Uniti sono stati molto più aggressivi nel programma di rialzi, che è ciò che ha innescato il disallineamento della duration di SVB.

Tuttavia, ciò non ha impedito al settore europeo di svendere oggi con gli investitori di Credit Suisse spaventati dai commenti sauditi – e forse ancora un po’ segnati da quanto accaduto nel 2008.