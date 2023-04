Prezzo ETH inferiore a $ 1.900 poiché i dati indicano una svendita di $ 300 milioni dopo Shanghai

La più grande notizia di Ethereum nel 2023 sta per arrivare quando la criptovaluta accoglie il suo attesissimo aggiornamento di Shanghai oggi, 12 aprile 2023.

Si dà il caso che il mercato non sia sicuro dell’impatto che l’abilitazione dei prelievi di ETH in stake avrà sul prezzo di Ether. Tuttavia, l’ultima simulazione della società di analisi on-chain Glassnode indica una potenziale svendita fino a 300 milioni di dollari dopo l’aggiornamento.

La piattaforma ha condiviso le intuizioni in un rapporto pubblicato martedì scorso quando il conto alla rovescia per Shanghai ha raggiunto meno di 24 ore.

Prezzo di Ethereum e Shanghai: 300 milioni di dollari di pressione di vendita

Secondo Glassnode, la pressione di vendita su Ethereum sarà dovuta all’incasso di enormi volumi di premi del pool di staking accumulati.

Tutti gli ETH in stake hanno un prezzo di deposito medio di $ 2.136, che offre ai depositanti -13% di perdite non realizzate se misurato rispetto all’attuale prezzo spot di Ethereum. Tuttavia, il prezzo realizzato per l’intera fornitura di ETH è di $ 1.403, il che significa che c’è un profitto non realizzato del 36% in tutta la rete.

Sicuramente aspettati delle vendite e i dati sulla catena suggeriscono che ciò accadrà.

Secondo Glassnode, dopo l’inizio dei prelievi verranno venduti circa 100.000 ETH, ovvero circa 190 milioni di dollari. Tuttavia, verranno incassati solo 70.000 ETH per un valore di circa 133 milioni di dollari, hanno aggiunto i ricercatori.

Prezzo Ethereum e Shanghai: Esperto sull’impatto previsto

Una stima della quantità totale di validatori ETH in stake che probabilmente si ritireranno immediatamente dopo Shanghai include il valore maturato per 1.229 validatori che hanno segnalato l’intenzione di uscire. Anche altri 214 validatori tagliati usciranno involontariamente, mostrano i dati on-chain.

In questo caso, 46.176 ETH per un valore di circa 85,7 milioni di dollari potrebbero essere venduti immediatamente dopo l’attivazione dell’aggiornamento.

Nonostante la pressione di vendita dichiarata, Glassnode afferma che l’annullamento dell’importo massimo dei premi ETH avrà probabilmente ” un impatto accettabile sul prezzo “. È anche degno di nota il fatto che tutto l’Ether in stake non può essere ritirato tutto in una volta, come ha sottolineato Glassnode nel suo rapporto, con questo fino alla coda di uscita proof-of-stake di Ethereum.

Katie Evans, un’esperta di DeFi presso Swarm, ha affermato nei commenti condivisi con Invezz che, sebbene l’aggiornamento di Shanghai possa vedere “una certa instabilità nel prezzo dell’etere”, la prospettiva generale è che è improbabile che ciò ribalti il sentimento degli investitori in grande stile.

Notando che l’umore degli investitori intorno alle criptovalute è ” sempre più vivace “, ha aggiunto Evans.

Su ciò che accade subito dopo l’aggiornamento, l’analista ha osservato: