Pi Network, uno dei principali attori nel settore delle criptovalute, ha svelato l’elenco dell’hackathon del primo trimestre che si è svolto tra il 1 gennaio e il 5 marzo. L’hackathon di grande successo ha avuto oltre 360 iscrizioni ufficiali e più di 6.700 partecipanti da tutto il mondo.

I vincitori di questo hackathon sono stati sviluppatori di vari settori. Polls for Pi è una dApp di sondaggi che consente ai membri della comunità di partecipare ai sondaggi. In una dichiarazione, il team Pi ha accreditato il team per aver creato una dApp semplice e facile da usare per la comunità.

L’altro vincitore dell’hackathon è Coinscro, un sistema di deposito a garanzia e una piattaforma di risoluzione delle controversie. Gli sviluppatori sperano che questa piattaforma aiuti a creare fiducia nelle transazioni peer-to-peer nella rete. Piketplace e Connect Social sono stati gli altri progetti che hanno vinto durante l’hackathon. In una dichiarazione, il fondatore e responsabile del prodotto di Pi Network ha dichiarato:

Pi Network è un progetto blockchain molto popolare che spera di risolvere le maggiori sfide nel settore delle criptovalute. Ad esempio, consente a chiunque disponga di uno smartphone di estrarre Pi Coin. Questa moneta è quella che verrà utilizzata per gestire le transazioni nell’ecosistema Pi.

Tuttavia, per ora, i possessori di Pi Coin non possono scambiarli con valute fiat come il dollaro USA, come ho scritto qui. Gli sviluppatori affermano che ciò è dovuto al fatto che attualmente si trova in una rete principale chiusa e che la moneta verrà quotata negli scambi nel prossimo futuro.

All’inizio di quest’anno, diversi exchange, tra cui Huobi, hanno preso la controversa decisione di elencare i derivati Pi Coin, una mossa che è stata criticata dagli sviluppatori.