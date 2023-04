Twitter per offrire criptovalute e trading azionario in collaborazione con eToro

Dopo mesi di attesa, gli utenti di Twitter potranno ora scambiare criptovalute e altri asset. Ciò fa seguito a una nuova partnership con eToro che vedrà il gigante degli investimenti sociali eToro fornire agli utenti di Twitter prezzi in tempo reale per azioni, criptovalute e altri asset.

Gli utenti che desiderano investire in uno qualsiasi degli asset verranno indirizzati alla piattaforma eToro. Il nuovo servizio si chiama “$Cashtags”.

Quando sarà disponibile il servizio Twitter “$Cashtags”?

Secondo le informazioni fornite da CNBC e confermate da eToro tramite un tweet, il servizio “$Cashtags” sarà disponibile su Twitter da giovedì 13 aprile 2023.

La notizia arriva dopo che Twitter ha temporaneamente cambiato il suo logo in un doge; qualcosa che ha fatto aumentare considerevolmente il prezzo di Dogecoin (DOGE).

The $Cashtags è in linea con i piani di Elon Musk di integrare i servizi finanziari nella piattaforma, come parte dei suoi piani per creare una “super app”. La piattaforma ha già presentato domanda alle autorità per offrire i servizi ed è una questione di attesa e vedere se verrà concesso il permesso di andare avanti con le sue intenzioni.

Elon Musk, che ha acquisito Twitter per circa 44 miliardi di dollari, ha anche indicato che desidera che la piattaforma di social media possa ospitare criptovalute e valute fiat nel suo sistema di pagamenti proposto che dovrebbe competere con PayPal ( NASDAQ: PYPL ) e Apple Pay.