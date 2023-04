Goldman Sachs ha appena raddoppiato le azioni VF Corp per "acquistare"

VF Corp ( NYSE: VFC ) è in una tendenza al ribasso dall’inizio del nuovo anno, ma un analista di Goldman Sachs è convinto che potrebbe recuperare gran parte della sua recente perdita nei prossimi mesi.

Le azioni VF Corp hanno un rialzo a $ 27 per azione

Questa mattina Brooke Roach ha rilanciato due volte l’azienda di abbigliamento per “comprare” e ha affermato che le sue azioni potrebbero risalire fino a $ 27, un rialzo di quasi il 25% rispetto alla chiusura precedente.

L’analista ha citato i controlli dei costi e una migliore gestione dell’inventario per la sua visione rialzista sulle azioni VF Corp.

La traiettoria dei ricavi e degli utili di VF Corp ha sottoperformato il mercato, ma riteniamo che il titolo si stia avvicinando a un punto di inflessione con il saldo dei catalizzatori per il titolo ora ponderato al rialzo.

Le notizie sul mercato azionario arrivano un mese prima che l’azienda di abbigliamento e calzature riporti i risultati trimestrali. Il consenso è che guadagni 14 centesimi per azione contro i 45 centesimi per azione di un anno fa.

Le azioni VF Corp beneficeranno della Cina

VF Corp è impegnata a ridurre il proprio debito che potrebbe anche essere un vantaggio per il prezzo delle sue azioni. Roach si aspetta che l’azienda con sede a Denver tragga vantaggio dal fatto che anche la Cina continua a tornare online. La sua nota di ricerca recita:

Guardando al futuro, riteniamo che le iniziative strategiche attualmente in atto per migliorare l’esecuzione determineranno una sovraperformance relativa del titolo.

VF Corp opera attualmente sotto l’ amministratore delegato ad interim Benno Dorer e l’analista di Goldman Sachs è fiducioso che l’azienda abbia un pool di candidati affidabili per ricoprire in modo permanente quella posizione.

L’innovazione della produzione, in particolare presso “Vans”, è stata tra le altre ragioni per cui è costruttiva sul titolo VF Corp.