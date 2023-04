Charles è un giornalista di Invezz. È laureato in ingegneria meccatronica, ma è interessato all'affascinante mondo delle criptovalute e… leggi di piú

Il prezzo di MCADE ha oscillato tra 0,22$ e 0,015$ da quando è stato quotato su CoinMarketCap.

Gli analisti e gli investitori di criptovalute si aspettavano che la quotazione di Uniswap stimolasse un significativo aumento dei prezzi, sebbene ciò non si sia concretizzato. Sebbene gli investitori siano preoccupati per la stagnazione dei prezzi dalla fine della prevendita di Metacade, la maggior parte ritiene che il token si stia consolidando dopo quelle che sembrano essere settimane di attività concentrate.

La quotazione di MCADE su BitMart

Secondo le informazioni sul sito web ufficiale di Metacade al momento della scrittura dell’articolo, rimangono solo tre giorni prima che il token MCADE venga elencato nell’exchange di criptovalute BitMart.

Proprio come la prevendita di Metacade e la successiva quotazione di MCADE su Uniswap, la quotazione di MCADE su BitMart ha generato hype tra gli investitori. La maggior parte si aspetta che la quotazione inneschi un prezzo poiché sarà il primo exchange di criptovalute centralizzato a quotare il token.

Tuttavia, alcuni sono scettici sull’impatto che la quotazione di BitMart avrà sul token visto che attualmente è scambiato al di sotto del suo prezzo di prevendita finale. Ma nella maggior parte dei casi, come evidente nella maggior parte delle notizie sulle criptovalute, la quotazione negli exchange decentralizzati (DEX) non si traduce in tanta trazione quanto la quotazione negli exchange centralizzati (CEX).

Quanto si prevede che aumenterà il prezzo MCADE?

MCADE ha testato un minimo storico di 0,01498$ durante il fine settimana inviando onde d’urto tra gli investitori vedendo che il token non ha superato il suo prezzo di prevendita anche dopo essere stato quotato su CoinMarcketCap e Uniswap.

Al momento, tutti gli occhi sono puntati sul livello di prezzo di 0,022$, che era il prezzo del token alla fine della sua prevendita. La maggior parte degli analisti spera che il token superi questo livello dopo la quotazione di BitMart e probabilmente salirà a 0,1$ verso la fine di aprile dopo che MEXC Global ha quotato il token.

Metacade è un buon investimento?

Sebbene Metacade sia ancora un nuovo progetto, ha guadagnato molta popolarità tra i giocatori, gli sviluppatori di giochi e gli investitori in criptovalute che hanno alimentato i numeri per acquistare il token MCADE durante la prevendita di Metacade che si è appena conclusa.

Anche se il token MCADE deve ancora mostrare una significativa tendenza rialzista dalla fine della prevendita, si prevede che l’aumento dell’attività sulla piattaforma Metacade e la quotazione su diversi exchange centralizzati, inclusa la prossima quotazione BitMart, stimoleranno un significativo aumento dei prezzi MCADE.

Per dimostrare che significa affari, Metacade ha recentemente annunciato la sua prima partnership con Metastudio, una nuova società di giochi rivoluzionaria focalizzata sulla fornitura di giochi per dispositivi mobili emozionanti, all’avanguardia e freschi per la sala giochi Metacade.

Secondo il white paper del progetto, Metacade dovrebbe creare più partnership con progetti di gioco per guadagnare, ottenere ulteriori elenchi CEX, lanciare più omaggi e concorsi della comunità di gioco e lanciare il loro ritrovo online universale per tutto ciò che riguarda GameFi e P2E nel secondo trimestre del 2023 Tutte queste attività molto probabilmente stimoleranno l’aumento della domanda di token MCADE poiché il token è la spina dorsale dell’ecosistema Metacade.

Oltre alla quotazione su diversi exchange di criptovaluta, una maggiore domanda di MCADE offrirebbe ulteriore forza alle prospettive rialziste del token.