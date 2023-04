Le migliori azioni Stoxx 50 mentre l'indice blue-chip sale al massimo di 16 anni

L’indice Euro Stoxx 50 è salito al livello più alto dal 2007 mentre gli investitori tornano a rivolgersi alle azioni europee. L’indice è balzato a un massimo di € 4.376, portando i guadagni da inizio anno al 14%. Ha sovraperformato i suoi pari globali come il Nasdaq 100, l’S&P 500 e il Dow Jones.

Le migliori azioni europee

L’indice Euro Stoxx 50 è balzato con il balzo del sentiment nei mercati europei. Vale anche la pena notare che il tasso di cambio EUR/USD è balzato di oltre il 15% rispetto al livello più basso del 2022.

Questo rally è avvenuto quando l’economia europea ha fatto meglio del previsto. Alla fine del 2022, l’opinione generale tra gli investitori era che il blocco avrebbe attraversato una profonda recessione con l’aumento dei prezzi dell’energia. Questo non doveva accadere poiché i prezzi del gas naturale sono precipitati al punto più basso dal 2021.

La maggior parte dei componenti dello Stoxx quest’anno è stata positiva. Hermes, la gigantesca società di beni di lusso, ha visto le sue azioni aumentare del 34% quest’anno. L’azienda ha fatto bene poiché la domanda di questi prodotti è aumentata in Cina.

LVMH, la società madre di Tiffany, Dior, Fendi e Givenchy, ha visto le sue azioni salire del 28% quest’anno. Come ho scritto in questo articolo , i ricavi e la redditività dell’azienda sono aumentati vertiginosamente nel primo trimestre. Questa crescita ha spinto il patrimonio netto di Bernard Arnaut a oltre $ 212 miliardi.

Il prezzo delle azioni Stellantis è salito del 28% con l’aumento della domanda per i suoi veicoli. Altri top performer nell’indice Stoxx 50 sono Adidas, Bayer, L’Oreal e Inditex. Le azioni di Bayer sono aumentate mentre la società continua con il suo turnaround. D’altra parte, Adidas è balzata nonostante la recente crisi di Kanye West.

L’unico indice Stoxx in rosso quest’anno è Vonovia, il colosso immobiliare tedesco. Le sue azioni sono diminuite di oltre il 12%. Gli altri principali ritardatari nell’indice sono TotalEnergies, EssilorLuxottica, KONE e ING.

Analisi tecnica Euro Stoxx 50

Grafico Stoxx di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice Stoxx 50 ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Salendo, l’indice ha trasformato la resistenza a 4.323€ in un supporto. Questo è stato il livello più alto il 6 marzo di quest’anno.

L’indice è supportato dalle medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 50 giorni. Inoltre, l’oscillatore stocastico si è spostato al di sopra del livello di ipercomprato. Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo livello psicologico a € 4.500.