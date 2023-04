L’indice CAC 40 è balzato a un livello record giovedì mentre gli investitori hanno esultato per la forte performance di LVMH, la più grande azienda europea. L’indice, composto dalla più grande società europea, è balzato a un massimo di 7.453 euro, circa il 32% sopra il livello più basso di dicembre.

Il prezzo delle azioni LVMH sale

Il principale catalizzatore per l’indice CAC 40 sono stati gli ultimi guadagni di LVMH. La società, che è il più grande gruppo di lusso al mondo, ha affermato che le sue vendite organiche sono aumentate del 18%, aiutate dalla forte domanda proveniente dalla Cina. Gli analisti si aspettavano che le vendite crescessero del 10% circa. In una dichiarazione, la società ha affermato di essere ancora ottimista riguardo alle sue attività cinesi quest’anno.

https://www.youtube.com/watch?v=wo6-B1fNNMI

Soprattutto, nonostante i crescenti timori di recessione, l’attività dell’azienda è cresciuta in tutte le regioni. In Giappone, le vendite sono aumentate del 34%, mentre in Europa le vendite sono aumentate del 24%. In una nota a Bloomberg, un analista di HSBC ha dichiarato:

Questi risultati hanno contribuito a spingere più in alto altri marchi di lusso. Il prezzo delle azioni Hermes è salito di oltre il 3% in quanto gli investitori hanno anticipato maggiori vendite in Cina. Il prezzo delle azioni Kering è salito del 2%.

Lo stesso vale per altre società con esposizione in Cina che hanno fatto bene. EssilorLuxottica, la società madre di Ray-Ban, le azioni sono aumentate del 2% a causa della sua grande esposizione alla Cina. Anche altre aziende come L’Oreal sono saltate.

Come ho scritto in questo articolo , sembra che i gruppi di lusso francesi siano diventati la prossima tecnologia. La maggior parte di queste aziende ha sovraperformato i giganti tecnologici americani e i loro multipli PE sono più alti.

Previsione CAC 40

Grafico CAC di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice CAC 40 ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. E questa settimana ha superato l’importante livello di resistenza a 7.394, il punto più alto di marzo. Così facendo, ha invalidato il modello double-top di cui ho scritto qui .

Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo livello di resistenza chiave a 7.450. Una mossa al di sotto del supporto a 7.394 invaliderà la visione rialzista.