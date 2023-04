Pressione di vendita che causa un calo del prezzo di Bitcoin: quale futuro per BTC?

Il prezzo del bitcoin ha visto un aumento significativo dei prezzi dalla fine di marzo. Venerdì è salito sopra i $ 30.100 prima di intraprendere quella che la maggior parte crede sia una correzione dei prezzi. Il prezzo di Bitcoin era salito di circa il 50% tra metà marzo e metà aprile.

I dati on-chain sembrano suggerire che mentre il mercato delle criptovalute è ancora rialzista in superficie, i segni di una potenziale vendita sono evidenti a uno sguardo molto più approfondito.

Aumento del volume sociale verso BTC

Il drammatico aumento del prezzo di BTC sopra i $ 30.000 ha portato il volume sociale verso BTC in aumento dell’81% mese su mese. Tuttavia, Bitcoin non è stata l’unica criptovaluta a registrare un aumento delle menzioni sui social. Stablecoin e altcoin hanno anche assistito a un aumento delle menzioni sui social nell’ultimo mese poiché il mercato generale delle criptovalute ha mostrato segni di una forte ripresa rialzista.

Secondo Santiment, un’alta menzione sociale è di solito un segnale ribassista e indica ai trader che considerano le condizioni di mercato come aver raggiunto il livello più alto, passando così alla presa di profitto.

A sostegno dell’argomentazione di Santiment, le balene non mostrano alcun interesse significativo poiché le transazioni per un valore superiore a $ 100.000 sono rientrate nei limiti normali. Inoltre, anche le discussioni sulle criptovalute in generale sono diminuite, sebbene questo non sia un gran indicatore visto che FOMO potrebbe riportare le discussioni in qualsiasi momento.

Quale futuro per il prezzo di Bitcoin?

Il rapporto tra valore di mercato e valore realizzato (MVRV) a 365 giorni è in aumento. L’indicatore è salito dalla linea neutra a poco meno del 30% in un arco di circa 30 giorni.

Rapporto Bitcoin MVRV. Fonte: Cryptowatch

Normalmente, una violazione superiore al 30% mette bitcoin nella zona di pericolo, sinonimo di correzioni di prezzo. In passato (novembre 2021, dicembre 2020 e settembre 2019), l’aumento del rapporto MVRV oltre il 30% ha comportato un calo dei prezzi.

Seguendo le tendenze passate, il prezzo del bitcoin è vulnerabile a una correzione del prezzo visto che il rapporto MVRV si avvicina quasi al 30%. C’è anche un crossover ribassista in atto sull’indicatore tecnico Moving Average Convergence Divergence (MACD) che suggerisce lo stesso.