Il gestore del portafoglio crittografico CoinStats annuncia importanti aggiornamenti all'app di investimento

CoinStats, uno dei principali gestori di portafogli di criptovalute e app di portafogli DeFi, ha annunciato alcuni importanti aggiornamenti in quanto cerca di semplificare il monitoraggio del portafoglio degli utenti e la gestione delle risorse.

Il portfolio tracker, che si è recentemente integrato con Invezz, uno dei principali fornitori di notizie di mercato e di investimento online, ha rivelato gli aggiornamenti dell’app mercoledì, osservando che le nuove funzionalità miglioreranno radicalmente l’esperienza degli utenti nella gestione degli investimenti in criptovalute.

Un annuncio che descrive in dettaglio gli aggiornamenti indica che gli appassionati di crittografia che sfruttano le funzionalità dell’app potranno ora godere di ” un’esperienza più fluida, più personalizzata e intuitiva “.

Nuova esperienza di monitoraggio del portfolio per gli utenti dell’app

I tracker e i gestori di portafoglio stanno diventando sempre più popolari man mano che gli investimenti in criptovalute guadagnano terreno in tutto il mondo. Il sito Web di CoinStats afferma che gli investitori possono utilizzare l’app per gestire tutto il loro portafoglio di criptovalute e DeFi in un unico posto. L’app del portafoglio mobile ora viene fornita con una migliore navigazione delle transazioni, nonché una visualizzazione semplificata delle partecipazioni degli utenti.

Con questa interfaccia utente rinnovata, l’accesso a qualsiasi cosa, da NFT, DeFi e cronologia delle transazioni, è diventato più facile e gestibile senza problemi da un’unica posizione. L’app si connette a tutte le principali piattaforme e portafogli, inclusi Binance, MetaMask e WalletConnect.

Nuove funzionalità dell’app CoinStats

CoinStats ha anche annunciato una serie di grandi cali.

C’è un sistema di avvisi crittografici e NFT rinnovato i cui filtri intuitivi avvisano gli utenti delle variazioni di prezzo, con un display per i dati sui prezzi in tempo reale.

Midas, uno strumento di scoperta NFT che gli utenti dell’app Premium possono sfruttare per ” seguire denaro intelligente “, è un’altra delle enormi aggiunte all’app. L’accesso a Midas vedrà uno ricevere notifiche tempestive sulle raccolte NFT che potrebbero essere pronte per la crescita. Gli utenti possono sfrutta questo strumento non solo per scoprire le raccolte NFT, ma anche per monitorarle nei mercati primari e secondari.

Anche l’app Apple Watch è stata aggiornata, con modifiche che migliorano la sincronizzazione e l’aggiornamento dei dati. Gli utenti dell’app ora possono anche aggiungere portafogli alle liste di controllo delle criptovalute tramite una nuova funzionalità. Questo può avvenire tramite un dominio ENS o un indirizzo di portafoglio, con questo disponibile per tutte le monete supportate.

È probabile che gli aggiornamenti rappresentino una grande novità per la crescente base di utenti dell’app. Secondo i dettagli sul sito Web di CoinStats, l’app ha oltre 1,2 milioni di utenti attivi mensili e ha monitorato e gestito oltre 500 milioni di transazioni. L’app supporta anche il monitoraggio e la gestione del portafoglio di criptovalute, DeFi e NFT su oltre 300 scambi e portafogli.