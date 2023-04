Mercoledì il prezzo di Zilliqa è salito al punto più alto dal 23 febbraio mentre gli investitori aspettavano l’imminente lancio di EVM. ZIL è salito a un picco di $ 0,036, che era circa il 68% al di sopra del minimo da inizio anno. Questo la rende una delle criptovalute più performanti del settore. Altri altcoin come AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) e Oasis Network stanno andando bene.

Lancio di Zilliqa EVM

Ethereum è cresciuto fino a diventare la più grande blockchain per contratti intelligenti a livello globale. Ciò si vede nel numero crescente di dApp nel suo ecosistema. Ad esempio, nella finanza decentralizzata (DeFi), Ethereum ha un valore totale bloccato (TVL) di oltre 70 miliardi di dollari e una posizione dominante sul mercato di quasi il 70%.

Lo stesso vale per il settore dei token non fungibili (NFT), dove dominano collezioni come Bored Ape Yacht Club (BAYC). In media, le vendite di Ethereum NFT in un periodo di 24 ore sono generalmente superiori a 25 milioni di dollari.

Pertanto, ci sono due tendenze principali nel settore blockchain. Innanzitutto, c’è un passaggio generale alle reti di livello 2, che sono sidechain che elaborano le transazioni Ethereum più velocemente a un costo inferiore. Alcune delle migliori reti di livello 2 del settore sono Cartesi, Optimism e Arbitrum.

In secondo luogo, per aumentare l’interoperabilità, molti blockchain stanno lanciando la loro Ethereum Virtual Machine (EVM), EVM è un software che esegue contratti intelligenti sulla rete Ethereum. Aiuta a rafforzare l’interoperabilità all’interno di diverse catene. Alcune delle catene più popolari che lavorano su EVM sono IOTA, EOS e Zilliqa.

La prossima novità chiave di Zilliqa sarà il lancio della sua implementazione EVM su mainnet che avverrà il 25 aprile di quest’anno. L’implementazione sarà attiva alle 08:00 UTC.

L’integrazione di EVM avrà numerosi vantaggi per l’ecosistema Zilliqa. Ad esempio, gli utenti saranno ora in grado di trasferire i propri ZIL nativi utilizzando wallet popolari come MetaMask. Inoltre, gli sviluppatori saranno in grado di implementare contratti intelligenti Solidity.

Previsione dei prezzi di Zilliqa

Il grafico 4H mostra che nelle ultime settimane il prezzo di ZIL ha subito un’implacabile corsa al rialzo. Questo rally l’ha visto saltare dal minimo da inizio anno di 0,021$ a un massimo di 0,036$. È riuscito a superare i livelli psicologici chiave. Più di recente, ha superato la resistenza chiave a 0,0328$, il punto più alto del 2 aprile. Spostandosi al di sopra di quel prezzo, la moneta ha invalidato il modello a doppio massimo che si stava formando.

Zilliqa si è mosso sopra tutte le medie mobili mentre gli oscillatori puntano verso l’alto. Pertanto, è probabile che la moneta continui a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 0,037$, il punto più alto nell’aprile di quest’anno.

Le vendite di token AltSigjnals continuano

Un altro tema importante nel mondo di oggi è l’intelligenza artificiale . L’intelligenza artificiale è stata definita una delle più grandi scoperte, nella stessa lente del fuoco e della gomma. Oggi, piattaforme di intelligenza artificiale come Bard di Google e Bing di Microsoft sono diventate così potenti da poter scrivere software, comporre musica e scrivere storie.

Gli analisti ritengono che la maggior parte delle industrie sarà interessata dall’IA nei prossimi anni. Ad esempio, influenzerà il settore finanziario conducendo analisi e fornendo raccomandazioni. AltSignals è una delle migliori piattaforme che sta lavorando per implementare l’IA nel settore.

AltSignals è una piattaforma redditizia che conduce analisi e invia segnali su risorse chiave come forex e criptovalute alle persone. Ora, come parte della sua crescita, gli sviluppatori stanno lavorando per integrare l’intelligenza artificiale nella sua piattaforma nel tentativo di migliorare i risultati. AltSignals è molto amato dai suoi utenti, come puoi leggere su Trustpilot.

Come parte di questa transizione, AltSignals sta effettuando una vendita di token per ASI. ASI è il token che alimenterà la piattaforma. Sarà utilizzato per effettuare pagamenti e incoraggiare altri partecipanti all’ecosistema. Inoltre, verrà utilizzato per scopi di voto quando verrà lanciata l’Organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

La vendita di token AltSignals sale alle stelle

La vendita di token di AltSignals ha avuto successo. In poche settimane, gli sviluppatori hanno raccolto oltre 592.000$, ovvero circa il 54,82% del loro obiettivo. Con ogni token che costa 0,015$, è probabile che la domanda del token continui ad aumentare nelle prossime settimane. Puoi acquistare il token ASI qui.

Investire nella prevendita di token può essere una strategia altamente redditizia. Un buon esempio di ciò è il recente lancio di Metacade , una piattaforma che ha raccolto circa 16 milioni di dollari nella sua vendita di token. Pochi giorni dopo il lancio del token, la piattaforma ha un valore di oltre 25 milioni di dollari, il che significa che per gli investitori che hanno già acquistato, l’investimento è stato redditizio.

ASI è un buon investimento?

Il white paper di AltSignals ha descritto come funziona la piattaforma e cosa vuole ottenere. E sulla base del fatto che AltSignals è già redditizio, credo che ASI sia un buon acquisto. Tuttavia, come con altre criptovalute, ci sono dei rischi, il che significa che dovresti lavorare per limitare il tuo svantaggio. Ad esempio, non dovresti allocare tutti i tuoi soldi esclusivamente su ASI o su qualsiasi altra moneta.