Lo slancio rialzista dell'EUR/JPY dovrebbe continuare secondo la teoria delle onde di Elliott

La calma regna sui mercati finanziari. Ieri il Wall Street Journal ha riferito che la volatilità è diminuita in modo significativo dopo la crisi bancaria negli Stati Uniti.

Ci si potrebbe anche chiedere: quale crisi bancaria? La volatilità dell ‘S&P 500 ha appena toccato il minimo degli ultimi 15 mesi. Inoltre, la volatilità del petrolio è ai minimi da 18 mesi. Inoltre, la volatilità FX è la più bassa in un anno.

Questa è una cattiva notizia per gli speculatori. Quando il mercato non si muove, non c’è molto da fare.

Ma alcuni mercati si sono mossi più di altri. Le coppie JPY hanno sfidato il trend di bassa volatilità nel mercato FX. Una particolare coppia è pronta per maggiori guadagni: la coppia EUR/JPY.

Secondo la teoria delle onde di Elliott, il cross EUR/JPY ha posto fine a una correzione in corso. Quella che segue dovrebbe essere una terza ondata estesa che dovrebbe completarsi solo con un rally ben al di sopra dei livelli attuali.

Grafico EUR/JPY di TradingView

EUR/JPY ha completato una correzione in corso

Una correzione in corso ha una caratteristica principale: termina al di sopra del suo punto di partenza in una tendenza rialzista. In altre parole, significa che l’onda di Elliott che segue, tipicamente la terza onda estesa, inizia molto al di sopra della fine della prima onda.

Un’altra caratteristica di tale correzione è la lunghezza dell’onda estesa. Invece della classica estensione del 161,8% rispetto alla lunghezza della prima onda, questa volta la lunghezza della terza onda dovrebbe superare il 261,8%.

Infine, una correzione in corsa di solito termina con un triangolo, che si contrae. In questo caso, il tasso di cambio EUR/JPY ha completato un triangolo quando si è verificata la crisi bancaria statunitense.

Pertanto, mentre per alcuni trader il calo delle coppie JPY è stato visto come una prova delle turbolenze dei mercati finanziari, per altri ha rappresentato un’opportunità per acquistare a livelli migliori.

Cosa aspettarsi dopo dalla coppia incrociata EUR/JPY?

Innanzitutto, il mercato dovrebbe continuare a salire e superare il bordo superiore del canale rialzista visto nel grafico sopra. Questo è obbligatorio per la terza ondata e una tale interruzione conferma la giusta configurazione di Elliott.

Successivamente, il rally dovrebbe continuare verso 160 e oltre.

Abbastanza sicuro, una tale mossa non avverrà dall’oggi al domani. Ma qualsiasi correzione da questo momento in poi dovrebbe essere superficiale e un’opportunità per caricare un po’ di più per l’obiettivo 165.