MCADE, il token nativo dell’ecosistema Metacade, è aumentato di oltre il 10% nelle ultime 24 ore. In particolare, questo avviene in un momento in cui il più ampio mercato delle criptovalute è scambiato in rosso con Bitcoin (BTC) che ora sfiora quota 29.000$ dopo aver testato il livello di 31.000$ il 14 aprile.

La performance positiva può essere collegata alla quotazione di MCADE sull’exchange di criptovalute BitMart il 20 aprile. Come riportato da Invezz, i depositi MCADE sono già aperti su BitMart mentre il trading inizierà giovedì e i prelievi saranno abilitati il giorno successivo.

Finora, MCADE è stato quotato in un exchange di criptovalute di alto livello, Uniswap, e ora si sta preparando per essere elencato su altre due piattaforme, BitMart e MEXC all’inizio di maggio.

Le quotazioni potrebbero far esplodere l’interesse per MCADE a breve termine poiché il token è ora disponibile per milioni di investitori in tutto il mondo.

Metacade sarà elencato su BitMart il 20 aprile, si prepara per un’altra quotazione la prossima settimana

Metacade è stato l’argomento principale delle ultime notizie, per ragioni più che positive. Ad appena un mese dalla conclusione della fase di prevendita, MCADE è già quotata su Uniswap e si prepara ad altre due quotazioni.

MCADE quotato su Uniswap, il principale exchange decentralizzato della rete Ethereum, all’inizio di questo mese. La quotazione sarà seguita da un’altra su BitMart venerdì 20 APRILE.

La quotazione su BitMart porterà MCADE davanti a nove milioni di utenti in tutto il mondo. Il sentiment generale del mercato intorno alla quotazione di MCADE su BitMart e alla sua imminente quotazione su MEXC è positivo.

Le quotazioni di MCADE rappresentano sviluppi eccellenti

MCADE dovrebbe diventare disponibile per il trading il 20 aprile, mentre il prelievo inizierà il giorno successivo.

La quotazione su Uniswap e l’imminente lancio di Metacade su BitMart e MEXC l’hanno visto salire in classifica su Coinmarketcap e Coingecko. Al momento della scrittura di questo articolo, MCADE ha una capitalizzazione di mercato di oltre 26 milioni di dollari e si posiziona al 3.124° posto su Coinmarketcap.

Secondo i dati ottenuti da Coinmarketcap, Metacade è nella watchlist di quasi 2.000 investitori, il che indica che l’interesse per il token sta aumentando.

In una sessione AMA all’inizio di questa settimana, il CEO di Metacade Rusell Bennet ha sottolineato che l’elenco su BitMart è uno sviluppo eccellente per la comunità di Metacade mentre il team continua a lavorare su altri elenchi e funzionalità.

Il CEO ha aggiunto che Metacade è già in contatto con diversi exchange di alto livello e ha assicurato alla comunità che il token verrà lanciato su quelle piattaforme una volta che il prodotto sarà attivo.

All’inizio di maggio, MCADE sarebbe quotato su Uniswap, BitMart e MEXC, il tutto nell’arco di tre settimane.

Il valore unico di Metacade

L’ecosistema di gioco blockchain è in rapida crescita, grazie all’emergere di progetti come Axie Infinity e Decentraland negli ultimi anni.

Secondo una recente ricerca, l’ecosistema di gioco blockchain dovrebbe raggiungere una valutazione di 65,7 miliardi di dollari entro il 2027, che rappresenta un massiccio aumento rispetto ai 4,6 miliardi di dollari registrati nel 2022.

Metacade potrebbe essere uno dei progetti che beneficiano della crescita dell’ecosistema GamFi. In quanto piattaforma di gioco Web 3.0 in stile arcade, Metacade consentirà ai suoi utenti di guadagnare denaro tramite regolari iniziative P2E, ma consentirà anche di guadagnare tramite altri metodi come lo staking.

I giocatori possono anche partecipare a estrazioni a premi e guadagnare tramite concorsi in-game tramite Compete2Earn. Un’altra iniziativa che premia gli utenti della comunità per aver contribuito alla crescita dell’ecosistema è Create2Earn, in cui gli utenti sono incoraggiati a rivedere i giochi e partecipare a post tra pari.

Metacade introdurrà anche le opportunità di Work2Earn attraverso lavori gig pubblicati sulla piattaforma. Con queste funzionalità, Metacade fornirà agli utenti più di un’esperienza di gioco. La crescita prevista dell’ecosistema di gioco blockchain potrebbe vedere Metacade diventare uno dei vincitori del settore.

Vale la pena acquistare Metacade prima degli elenchi?

Metacade ha concluso da poche settimane la sua fase di prevendita ed è già stata quotata sul più grande exchange decentralizzato del mondo. Le imminenti quotazioni su BitMart e MEXC vedranno MCADE diventare disponibile per milioni di investitori in tutto il mondo.

Oltre alle quotazioni su questi importanti exchange di criptovalute, Metacade prevede di annunciare alcune importanti partnership nel trimestre in corso.

Nel terzo trimestre dell’anno, Metacade intende lanciare la sua classica piattaforma arcade GameFi. Il lancio di questa piattaforma P2E potrebbe aumentare il tasso di adozione di MCADE e successivamente vedere aumentare il suo valore.

Al momento della stampa, MCADE è in calo del 10% rispetto al massimo storico di 0,02133$ raggiunto 11 giorni fa. Il rally di MCADE nelle prossime settimane e mesi potrebbe dipendere da vari fattori, tra cui la quotazione su più borse, il lancio di alcuni dei suoi prodotti e le condizioni fondamentali del più ampio mercato delle criptovalute.

Tuttavia, per gli investitori interessati all’ecosistema GameFi, Metacade potrebbe rivelarsi un ottimo investimento grazie alle imminenti quotazioni, partnership e lanci di prodotti.