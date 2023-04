Spazio e tempo per rendere accessibili i dati blockchain su Azure Marketplace di Microsoft

Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) e Space and Time hanno annunciato che gli sviluppatori possono ora distribuire il data warehouse Space and Time direttamente da Microsoft Azure Marketplace. L’implementazione con un clic offre ai clienti una rampa di accesso accelerata per accedere, gestire ed eseguire facilmente analisi sui dati nativi della blockchain.

La distribuzione con un clic di Space and Time consentirà ai clienti di Azure di integrare i dati blockchain in tempo reale nei loro processi aziendali.

Supportare i clienti con le loro esigenze di business

In qualità di leader nel calcolo intelligente e nell’intelligenza artificiale (AI), Microsoft si impegna a supportare i propri clienti e partner con le loro esigenze aziendali, inclusi scenari Web3 e casi d’uso. Nel settembre 2022, il fondo di venture capital di Microsoft, M12, ha condotto un round di finanziamento per Space and Time.

Commentando lo sviluppo, Kathleen Mitford, CVP del Global Industry Marketing, ha dichiarato:

“In Microsoft, stiamo potenziando la crescita nei mercati emergenti, inclusi blockchain e dati distribuiti. Insieme, Microsoft Azure e Space and Time forniranno agli sviluppatori gli strumenti di cui hanno bisogno per costruire la prossima generazione di casi d’uso blockchain”.

Anche il CEO e co-fondatore di Space and Time, Nate Holiday, ha commentato:

“La necessità di dati verificabili su blockchain, aziende e intelligenza artificiale non è mai stata così importante. Forniamo alle aziende la possibilità di integrare i dati blockchain nelle loro applicazioni e processi aziendali, il che è fondamentale sia per la crescita dei clienti sia per abilitare amministratori di dati responsabili. Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Microsoft per collegare le risorse di dati aziendali con l’innovazione blockchain e AI”.

L’integrazione di spazio e tempo consentirà alle aziende di sfruttare i vantaggi di un data warehouse decentralizzato senza dover ristrutturare l’infrastruttura esistente. Ciò consente alle aziende di costruire sulla blockchain senza sacrificare la potenza di calcolo o la sicurezza.