Il Parlamento europeo approva la MiCA, la prima legge globale sulle criptovalute al mondo

Il Parlamento europeo è diventato la prima giurisdizione di primo livello al mondo a introdurre in legge un insieme completo di regole volte a regolamentare le criptovalute. Ciò è avvenuto dopo che i legislatori dell’UE hanno votato in modo schiacciante a favore del Markets in Crypto Act, o regolamento MiCA.

E giovedì, Changpeng Zhao, CEO del più grande scambio di criptovalute al mondo Binance, ha affermato che la mossa porta sul mercato ” regole chiare del gioco per gli scambi di criptovalute “. È una vittoria per l’Europa.

Il parlamento dell’UE dà il via libera alla regolamentazione chiave delle criptovalute

I legislatori dell’Unione Europea hanno votato 517-38 per approvare la legislazione MiCA, un quadro normativo molto atteso che ora entrerà in vigore nel 2024.

La legge sulle criptovalute è stata formalmente concordata nel giugno 2022 e esamina le norme relative alla protezione dei consumatori, compresa la fornitura di garanzie contro la manipolazione del mercato. La legislazione evidenzia anche le tutele ambientali che toccano i cripto-asset.

Giovedì anche i legislatori dell’UE hanno approvato una legislazione sulla tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute. La legge sul trasferimento di fondi impone a tutti gli operatori di criptovalute all’interno del blocco di aderire a rigide regole KYC e AML, nonché a tutti i portafogli e scambi di criptovalute di ottenere prima la licenza prima di offrire i propri servizi nella giurisdizione.

La legge richiede anche alle stablecoin come tether di garantire che mantengano riserve sufficienti per i loro token in ogni momento, con questo inteso a consentire rimborsi senza soluzione di continuità in caso di necessità di prelievi di massa.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha accolto con favore l’approvazione del MiCA da parte dei legislatori dell’UE, commentando che è necessaria una legislazione secondaria prima che la legge entri in vigore. L’ESMA sta collaborando con altre agenzie e parti interessate, compresa la Banca centrale europea, per sviluppare le necessarie misure di attuazione.

3/3 #MiCA requires #ESMA to draft a substantial package of implementing measures that must be developed ahead of MiCA application. ESMA is preparing these measures together with NCAs, #ESAs and @ecb. We will announce in due time our approach to consult external stakeholders. pic.twitter.com/Usna4xcHEU — ESMA – EU Securities Markets Regulator 🇪🇺 (@ESMAComms) April 20, 2023

Il CEO di Binance saluta MiCA come “regolamenti su misura”

In un comunicato stampa, il Parlamento europeo ha osservato che MiCA copre tutte le risorse crittografiche non regolamentate dalla legislazione esistente, inclusi gli emittenti di token e i fornitori di servizi di scambio di criptovalute. L’industria dovrà rispettare le regole in materia di trasparenza, divulgazione, autorizzazione e supervisione delle transazioni per garantire la protezione dei clienti.

Il CEO di Binance Changpeng Zhao ha commentato il voto MiCA come un passo fondamentale per le criptovalute nell’UE, osservando che i “regolamenti su misura” non solo proteggeranno gli utenti, ma aiuteranno anche a supportare l’innovazione. Ha aggiunto in una dichiarazione su Twitter :

“I dettagli fini contano, ma nel complesso pensiamo che questa sia una soluzione pragmatica alle sfide che dobbiamo affrontare collettivamente. Ora ci sono chiare regole del gioco per gli scambi di criptovalute che operano nell’UE. Siamo pronti ad apportare modifiche alla nostra attività nei prossimi 12-18 mesi per essere in una posizione di piena conformità”.

Mentre la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sostenuto che gli scambi di criptovalute devono “entrare e registrarsi”, l’industria ha rapidamente ricordato all’autorità di regolamentazione che non ha fornito alcuna “linea guida completa” sul processo. Il fondatore di Messari, Ryan Selkis, lo ha sottolineato mercoledì.

Questa settimana Brian Armstrong, CEO dell’exchange di criptovalute statunitense Coinbase, si è lamentato del contesto normativo nel paese. In una dichiarazione prima della testimonianza del presidente della SEC Gary Gensler in un’audizione al Congresso, Armstrong ha affermato di essere pronto a considerare lo spostamento delle operazioni della borsa all’estero se la chiarezza normativa continuasse a essere un sogno irrealizzabile negli Stati Uniti.

Il membro del Congresso Tom Emmer ha recentemente criticato il presidente della SEC definendolo un “poliziotto incompetente di turno”.