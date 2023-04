La popolarità di AltSignals è salita alle stelle dopo aver svelato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale alimentato da una criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale, ASI.

AltSignals sta conducendo la prevendita ASI, che è attualmente nella Fase 1 dopo aver esaurito con successo la fase BETA. Si può partecipare alla prevendita visitando il sito ufficiale.

AltSignals Progetto basato sull’Algoritmo-IA

AltSignals è stato un leader di mercato nella fornitura di segnali di trading e nello sviluppo di indicatori tecnici basati su algoritmi per aiutare i trader dei mercati finanziari a trarre profitto dai movimenti dei prezzi. Ha iniziato la sua attività inviando segnali di trading di criptovalute gratuiti, ma in seguito si è esteso a Forex, CFD e azioni.

AltSignals fornisce analisi e coach fondamentali e tecnici e aiuta i clienti a piazzare operazioni e trarre profitto dalle operazioni. La piattaforma ha generato segnali di trading utilizzando un indicatore tecnico chiamato AltAlgo Indicator.

L’indicatore AltAlgo scansiona i mercati finanziari e avvisa gli utenti AltSignals quando appare una buona opportunità di trading. L’indicatore utilizza attualmente più strategie di trading e indicatori tecnici per identificare le opportunità di trading.

Altsignals ora sta lavorando su un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per rendere più efficiente il processo di generazione dei segnali. L’algoritmo AI prenderà l’algoritmo con le migliori prestazioni, incluso l’indicatore AltAlgo, e lo utilizzerà per creare una suite di prodotti AI, uno dei quali è ActualizeAI alimentato dalla criptovaluta ASI.

Oltre ad essere una criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale, la criptovaluta ASI opera sulla blockchain di Ethereum, che consente acquisti di token a basso costo tramite AltSignals DEX durante la prevendita in corso.

La criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale ASI è un buon investimento?

Ci sono diversi fattori che un investitore di criptovalute considera soprattutto quando investe in un nuovo progetto di criptovaluta visto che il mercato delle criptovalute è piuttosto volatile. E uno di questi fattori è la ricerca di un progetto la cui società madre sia affidabile e abbia una solida esperienza di risultati, soprattutto con le numerose truffe crittografiche nello spazio crittografico.

AltSignals è operativo da cinque anni e ha una comprovata esperienza nel settore dei segnali di trading; nel senso che è un’azienda affidabile.

Inoltre, le informazioni sul sito web di AltSignals mostrano che i segnali di Binance Spot e Futures di AltSignals, nonché i segnali Forex, sono stati costantemente redditizi mese su mese con una precisione superiore al 42%.

Si prevede che la precisione di questi segnali aumenterà considerevolmente una volta che l’algoritmo ActualizeAI sarà completato e integrato nella piattaforma, cosa che renderà AltSignals una piattaforma ambita da molti e probabilmente creerà un aumento della domanda di token ASI.

Previsione dei prezzi di AltSignals (ASI).

Il prezzo di ASI è già salito del 25% dal prezzo della fase BETA di 0,012$ all’attuale prezzo di prevendita di 0,015$.

La prevendita di AltSignals è suddivisa in cinque fasi: BETA, Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4. Con una fase della prevendita già completata e la fase attuale ha già venduto oltre il 56%, mostra che il token ASI ha attratto molti investitori, il che dimostra che le persone hanno fiducia nel progetto.

Coloro che investono nel token ASI ora ne trarranno ancora vantaggio poiché si prevede che il token continuerà a salire attraverso le restanti fasi di prevendita e sicuramente dopo che sarà quotato su diversi exchange di criptovalute in seguito. Il token costerà 0,01875$ nella fase 2, 0,021$ nella fase 3 e 0,02274$ nella fase 4. Al termine della prevendita, il token si sarà apprezzato dell’89,5%, dando a coloro che investono nella fase BETA un 89,5 % ROI.

Sebbene condurre una previsione del prezzo ASI dopo la prevendita potrebbe essere in qualche modo difficile poiché il token non avrà dati storici di mercato sufficienti da utilizzare, si prevede che il prezzo ASI cavalcherà sulla crescente popolarità della tecnologia AI poiché è essa stessa una criptovaluta basata su AI e la quotazione sugli exchange di criptovalute subito dopo la fine della prevendita.

Secondo il white paper di AltSignals, il token ASI dovrebbe essere quotato su CoinGecko, CoinMarketCap e Uniswap nel trimestre in corso (Q2, 2023), il che significa che è solo una questione di tempo.