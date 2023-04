Analisi del prezzo delle azioni C3.ai: sull'orlo di un crollo del 33%.

Il prezzo delle azioni C3.ai ( NYSE: AI ) ha perso il suo slancio rialzista mentre gli investitori valutano il suo ruolo nel settore dell’intelligenza artificiale. Dopo aver raggiunto il massimo da inizio anno di 34,56 dollari il 3 aprile, le azioni sono ora crollate a circa 20 dollari.

C3.ai è altamente sopravvalutato

Il prezzo delle azioni C3.ai ha fatto bene quest’anno poiché gli investitori hanno scommesso che sarà un attore importante nel settore dell’intelligenza artificiale, che ora è diventato mainstream dopo il lancio di ChatGPT. Questo rally è in linea con la performance di altre società di intelligenza artificiale e criptovalute.

Tuttavia, ci sono serie preoccupazioni sul fatto che C3 vedrà un aumento dell’attività commerciale a causa di ChatGPT. Sebbene ci sarà un aumento iniziale della domanda man mano che le aziende esploreranno il caso d’uso dell’IA nelle loro operazioni, non vedo alcun cambiamento importante a lungo termine.

Inoltre, è importante considerare la valutazione della società. Una rapida occhiata mostra che C3.ai ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 2 miliardi, che è un sacco di soldi. Ora, in termini di entrate, la società ha guadagnato $ 91,6 milioni nel 2019, che sono saliti a $ 252,8 milioni nel 2022. Questo è un risultato forte e incoraggiante.

Tuttavia, anche le sue perdite si sono ampliate in questo periodo. C3 ha perso oltre $ 192 milioni nel 2022 dopo aver perso oltre $ 33 milioni nel 2018. Questo aumento è stato guidato da un aumento delle spese di ricerca e sviluppo e S&A. Sfortunatamente, C3 probabilmente continuerà a subire perdite nei prossimi anni.

Questo aumento delle perdite sarebbe accettabile per una società di avvio che cerca di guadagnare quote di mercato. Ma C3.ai non è una startup. Invece, è un’azienda che è stata avviata nel 2009, il che significa che ora è un’azienda di 14 anni. In quanto tale, non ha senso dare a un’azienda in perdita i migliori dollari.

Nel frattempo, vale la pena notare che i dirigenti di C3.ai hanno scaricato azioni. Precisamente, Juho Parkkinen, il CFO, e il dottor Richard Levin hanno venduto azioni per milioni di dollari quest’anno.

Previsioni del prezzo delle azioni C3.ai

Grafico C3 di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni C3 si trova a un importante livello di supporto, dove non è riuscito a scendere al di sotto dal 14 febbraio. Allo stesso tempo, le azioni sono scese al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni e il Nuvola Ichimoku.

Pertanto, sospetto che il prezzo delle azioni C3 subirà un breakout ribassista poiché i venditori mirano al supporto chiave a 13,38$. Questo prezzo viene stimato misurando la distanza tra il triplo massimo e la scollatura. È anche in linea con la mia recente previsione del prezzo delle azioni C3.