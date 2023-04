Pleasure Coin sale alle stelle prima del tanto atteso aggiornamento della community/AMA

Pleasure Coin (NSFW) sta crescendo contro la tendenza generale del mercato delle criptovalute che ha visto la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute scendere di oltre il 2% oggi.

Il prezzo di NSFW sta aumentando principalmente in previsione dell’aggiornamento della community/AMA di oggi, che il team di Pleasure Network dovrebbe annunciare tramite il suo canale YouTube. Il team dovrebbe fare quello che chiama un “aggiornamento live con alcuni annunci adorabili! Istruzione, creator first e marketing per adulti! Tutto questo alimentato da Pleasure Coin [$NSFW].”

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Cos’è la moneta del piacere?

Pleasure Coin è il token nativo di Pleasure Network, un ecosistema del settore per adulti che dà potere a individui e aziende. È un token ERC-20 costruito sulla catena Polygon (MATIC).

Pleasure Network crea principalmente piattaforme per adulti sicure e inclusive alimentate dal token NSFW. Queste piattaforme per adulti massimizzano “l’esperienza da creatore a fan con strumenti nuovi e innovativi progettati per promuovere un’interazione significativa”.

Pleasure Network afferma che la sua visione è:

“Costruire un luogo sicuro in cui artisti adulti e operatori sessuali positivi possano interagire con fan, guardoni, persone in cerca di piacere e tutto il resto (le lenzuola). Molte piattaforme, tutte che utilizzano un nuovo standard Pleasure Coin ($NSFW).”

Fondamentalmente parlando, l’industria per adulti è passata da contenuti controllati dallo studio a contenuti controllati dai creatori, ma le opzioni di pagamento per i contenuti controllati dai creatori sono ancora controllate e dettate da grandi aziende. Pleasure Network mira a ottenere un vero controllo individuale dei creatori di contenuti sui propri contenuti e pagamenti, utilizzando Pleasure Coin attraverso le piattaforme decentralizzate di Pleasure Network.

Pleasure Network utilizza la blockchain per creare un registro chiaro delle transazioni definitive in modo che nessuno possa consumare il contenuto di un artista e quindi richiedere un falso reclamo o rimborso. Ciò fornisce anche ai consumatori (spettatori) un livello di anonimato e libertà nel supportare i loro creatori preferiti, senza rilasciare informazioni di identificazione personale, creando così un ecosistema sicuro e protetto.

Tutti gli occhi sono puntati sul tanto atteso aggiornamento della community di oggi, che potrebbe vedere il prezzo di Pleasure Coin aumentare ulteriormente.