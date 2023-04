Ecco perché il prezzo delle criptovalute RIF è in aumento: preparatevi a un pullback

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo crittografico RIF è stato il principale token crittografico con le migliori prestazioni sabato, anche se le criptovalute hanno continuato a lottare. Il token RIF è balzato di oltre il 25%, secondo Binance. Altri token con le migliori prestazioni sono stati Zilliqa, Render Token e CELR. Bene anche i fan token come OG e ACM.

Perché il RIF è alle stelle?

RIF, che sta per Root Infrastructure Framework, è un progetto blockchain incentrato sul settore della finanza decentralizzata (DeFi). Ha creato una piattaforma che consente agli sviluppatori di creare prodotti veloci, scalabili e sicuri per la blockchain.

RIF ha diversi prodotti, tra cui RIF Name Service, RIF Relay e RIF Flyover tra gli altri. Quest’ultimo fornisce un modo rapido e sicuro per le persone di trasferire Bitcoin dentro e fuori dall’ecosistema Rootstock. Consente inoltre alle persone di guadagnare interessi, accedere a prestiti e proteggersi dall’inflazione.

Non è chiaro perché il prezzo del RIF sia aumentato negli ultimi giorni. Una probabile ragione è che l’evento Consensus inizierà la prossima settimana. Il consenso è il più grande evento nel settore delle criptovalute. Come parte della sua tabella di marcia per l’anno, RIF ha dichiarato che fornirà un annuncio importante durante l’evento.

Come mostrato di seguito, gli sviluppatori presenteranno il portafoglio RIF e i nomi di dominio brevi RNS in diretta sulla rete principale. Mostrerà anche il gateway DeFi sulla rete principale. Queste sono le caratteristiche principali, che prepareranno la rete per la crescita futura.

Previsione del prezzo delle criptovalute RIF

Il prezzo della criptovaluta RIF ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. È balzato di oltre 2605 dal punto più basso di dicembre dello scorso anno. Questo rally ha visto il token salire a un massimo di $ 0,2200 a marzo. Si aggira tra le medie mobili a 50 e 100 giorni.

Uno sguardo più attento mostra che ha formato un modello double-top la cui scollatura è a 0,087$. Pertanto, nonostante questo rally, è probabile che il token abbia presto un breakout ribassista a breve termine. Ciò accadrà quando gli investitori venderanno la notizia o il fatto. Nel trading, questa situazione si verifica quando i trader acquistano un asset prima di una notizia importante e poi vendono dopo che si è verificata la notizia.