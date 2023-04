Prezzo delle azioni BUD: AB InBev si prepara a una nuova mossa da 27 miliardi di dollari

Il titolo AB Inbev (NYSE: BUD) è stato sotto i riflettori questo mese poiché permangono le preoccupazioni sul marketing dell’azienda. Come ho scritto qui , la società è diventata antipatica sia ai conservatori che ai liberali a seguito delle pubblicità di Dylan Mulvaney. In questo articolo, spiegherò perché questa controversia probabilmente ha salvato Anheuser-Busch.

I boicottaggi non funzionano mai

I conservatori hanno chiesto ai loro clienti di boicottare AB InBev per boicottare i prodotti dell’azienda per essersi svegliati e aver ceduto agli attivisti ESG. D’altra parte, i liberali sono delusi dall’azienda dopo che si è scusata.

Di conseguenza, alcuni investitori sono preoccupati per l’impatto di questi boicottaggi sulla società. E gli analisti di Evercore hanno identificato Molson Coors come uno dei principali beneficiari di questo oltraggio. Tuttavia, la storia suggerisce che questi boicottaggi non funzionano mai.

Ci sono molti esempi di questo. Ad esempio, nella campagna del 2016, Donald Trump ha chiesto ai suoi seguaci di boicottare Apple. Da allora, la capitalizzazione di mercato di Apple è cresciuta di oltre 1 trilione di dollari. Allo stesso modo, Trump ha chiesto ai suoi seguaci di boicottare Goya Foods nel 2020. In seguito, le vendite dell’azienda sono aumentate del 22% due settimane dopo.

I boicottaggi tendono ad avere un risultato inverso a causa della loro pubblicità. AB Inbev ha attirato pubblicità gratuite per un valore di oltre un miliardo di dollari. Onestamente, non avrei scritto questo articolo se non ci fossero state polemiche in primo luogo.

Inoltre, queste controversie non durano a lungo, soprattutto nell’era di TikTok e dei video a breve termine. Ciò significa che presto le persone perderanno interesse per la questione. In effetti, il numero di ricerche di AB InBev e Bud Light su Google è svanito.

Dylan Mulvaney ha salvato AB Inbev

Titolo AB Inbev di TradingView

Ancora più importante, la controversia su Dylan Mulvaney è arrivata in un momento importante per AB Inbev considerando che la società è in difficoltà. Ora è in competizione con la birra artigianale, che sta guadagnando popolarità negli Stati Uniti. E come ha recentemente affermato un dirigente, l’azienda ha perso la sua rilevanza per i giovani.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1ATjEgjcnA

AB Inbev ha anche a che fare con una montagna di debiti che si è verificata quando ha speso miliardi per acquistare SAB Miller. Di conseguenza, le azioni sono crollate di oltre il 33% negli ultimi cinque anni. Ha oltre 76 miliardi di dollari di debito a lungo termine.

I dati tecnici sono anche rialzisti sul prezzo delle azioni BUD. Sul grafico giornaliero, le azioni sono riuscite a superare il punto di resistenza chiave a 62 dollari, il punto più alto del 12 gennaio. Le azioni sono supportate da tutte le medie mobili e ora si stanno avvicinando alla resistenza chiave a 68 dollari.

Pertanto, sospetto che le azioni potrebbero aumentare di circa il 21% rispetto al livello attuale. Questo è un livello importante poiché è stato il punto più alto nel luglio 2021. Se ciò accade, significa che la capitalizzazione di mercato dell’azienda potrebbe salire di $ 27 miliardi a $ 157 miliardi.