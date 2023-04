Metacade (MCADE) viene negoziato a 0,024800$ questo lunedì, con un aumento di quasi il 25% rispetto all’ultimo prezzo di prevendita di 0,020$. I guadagni seguono le quotazioni su Uniswap DEX il 6 aprile, seguite da Bitmart il 16 aprile.

Il costante aumento del valore indica la domanda degli investitori per il token della piattaforma di gioco arcade, appena tre settimane da quando ha iniziato a debuttare sugli exchange. Metacade verrà elencato su MEXC nella settimana che termina il 30 aprile, aggiungendo ulteriori liquidità che potrebbero aumentare il prezzo.

Vale la pena investire nei token game-fi?

Il successo iniziale di Metacade durante e dopo la prevendita indica che gli investitori sono alla ricerca di token con nuovi casi d’uso. In passato, i token di piattaforme di gioco come Axie Infinity, The Sandbox e Decentraland sono stati successi immediati, grazie alla crescente domanda di giochi Web 3.0.

Per mettere in prospettiva, un rapporto del settore ha collocato la crescita del gioco blockchain al 94,17% nel 2022, anche se altre criptovalute si sono sporcate. La crescita è stata la più alta di qualsiasi altro settore. Il settore è ottimista riguardo al futuro, con proiezioni di un tasso di crescita del 68,9% fino al 2032.

Il potenziale di guadagni per i giocatori in futuro, che avrebbero inoltre un ruolo attivo nella governance delle piattaforme, è stato citato come uno dei motivi per cui il Web 3.0 è diventato popolare. In futuro, l’accento sarà posto sui giochi di qualità, dando a piattaforme innovative come Metacade la possibilità di crescere. Investire in token Game-Fi di qualità offre l’opportunità di entrare a far parte del grande movimento che porterà profitti sostanziali prima o poi.

Cos’è Metacade e come funziona?

Metacade è un progetto di gioco P2E che collega giocatori e sviluppatori Web 3.0. È il primo arcade guidato dalla community. I giocatori guadagnano partecipando a tornei, giocando e fornendo feedback. I profitti si presentano sotto forma di cripto token che gli utenti possono incassare o utilizzare sulla piattaforma per partecipare a estrazioni a premi o tornei.

Ulteriori sviluppi sono attesi su Metacade. Tra questi è previsto uno schema Work2Earn che consente ai datori di lavoro di pubblicare lavori, concerti e stage nella community dei giocatori. È previsto anche un Metacade Launchpad, che consentirà alle aziende Web 3.0 di lanciare i propri titoli. Ciò genererà flussi di entrate per migliorare la piattaforma Metacade e offrire maggiori opportunità a utenti e investitori.

Metacade raggiungerà 1$ entro il 2024

Indubbiamente, esiste la possibilità che MCADE raggiunga 1$. Questo token ha iniziato la prevendita a 0,008$ e ora viene scambiato a 0,024800$ dopo essere stato quotato in soli due exchange. Questo è già un aumento di prezzo del 210%. Com’era prevedibile, il prezzo aumenterà ulteriormente man mano che entrerà in più exchange e piattaforme. Ma un prezzo di 1$ potrebbe essere troppo ambizioso da raggiungere in questo lasso di tempo.

Più prudentemente, un prezzo minimo di 10 volte l’aumento del prezzo è più realistico, il che significa che il valore di MCADE potrebbe raggiungere 0,248$ entro il 2024. Il prezzo previsto significa che MCADE dovrebbe entrare in più importanti exchange per sbloccare la liquidità e aiutare il prezzo del token ad aumentare. Poiché abbiamo già visto il prezzo salire dopo la quotazione su Uniswap e Bitmart, l’aumento di prezzo previsto è piuttosto prudente.

Vale la pena acquistare Metacade questo mese?

Metacade sta appena iniziando a farsi notare. Solo due exchange lo hanno elencato e il prezzo sta riflettendo le quotazioni. Se investi in anticipo, significa che hai la possibilità di cavalcare la forza rialzista di MCADE quando raccoglierà liquidità dai principali elenchi.

Entro la fine di questo mese, la criptovaluta sarà quotata solo su tre exchange. Ciò significa che il prezzo è ancora basso poiché l’offerta del token è in qualche modo limitata. In altre parole, investire in anticipo potrebbe essere un’opportunità per acquistare il token a un prezzo basso e massimizzare il potenziale di profitto prima che il valore raggiunga il suo livello massimo.