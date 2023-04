Previsione del prezzo di Pepe: impara da Bonk, Dogelon Mars crolla

Pepe ha fatto notizia negli ultimi giorni dopo che la sua mossa parabolica ha creato molti milionari illiquidi. Il prezzo di Pepe è salito a un massimo di $ 44,195e-8 il 19 aprile e poi ha rapidamente cancellato alcuni di quei guadagni quando alcuni acquirenti precedenti hanno iniziato a liquidare le loro monete. Pepe era scambiato a $ 31,655-8, circa il 28% al di sotto del punto più alto della scorsa settimana.

Pepe renderà di nuovo grandi le monete meme?

Pepe è una nuova moneta meme che mira a rispecchiare il successo di altre monete popolari come Dogecoin, Shiba Inu e Floki Inu. Come questi token, non ha una grande utilità. Invece, il suo ruolo principale è quello di detronizzare queste popolari monete meme. Nel suo sito web, Pepe dice:

“Gli Inu hanno fatto il loro tempo. È tempo che il meme più riconoscibile al mondo prenda il suo regno come re dei meme.

Il prezzo di Pepe ha fatto bene poiché molti investitori si sono precipitati ad acquistare il token e la sua popolarità è cresciuta. Ha accumulato oltre 65.000 follower su Twitter negli ultimi giorni. Inoltre, il token era di tendenza su Twitter e altre piattaforme come StockTwits e Reddit.

Anche il prezzo del token Pepe è sotto i riflettori dopo i segnali che più scambi lo elencheranno. OKX, l’exchange leader, ha condotto un sondaggio chiedendo ai suoi clienti di votare il loro meme preferito. Ha accettato di elencare i tre token con il maggior numero di voti. I token concorrenti sono Pepe, Bone Shibaswap, Bonk e ArbDoge tra gli altri.

Previsione del prezzo di Pepe

Quindi, con Pepe che fa notizia, alcune persone si chiedono se abbia senso acquistare il token. Anche se questo non è un consiglio finanziario, consiglio di stare lontano dalla moneta per diversi motivi.

Innanzitutto, è un token altamente illiquido che sarai fortunato a uscire. Mentre il volume dei token Pepe scambiati è aumentato, la realtà è che la sua liquidità è nettamente inferiore. Invece, se sei interessato alle criptovalute , ti consigliamo di puntare su monete liquide come Bitcoin e Litecoin.

In secondo luogo, la storia suggerisce che questo clamore morirà presto. Ad esempio, all’inizio di quest’anno, Bonk era il token crittografico più di tendenza. A quel tempo, il suo prezzo è salito a un livello record. Oggi, il prezzo di Bonk è crollato ed è circa l’88% al di sotto del suo massimo storico.

Lo stesso vale per altre monete meme come Dogelon Mars e Saudi Shiba Inu che hanno fatto notizia e poi sono crollate. Credo che Pepe si muoverà presto nella stessa direzione. Tuttavia, in questo periodo di clamore, Pepe potrebbe ancora guadagnare qualcosa in più. Ma a lungo termine, sospetto che si azzererà man mano che il suo slancio svanisce.