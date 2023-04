RBZ pensa a un nuovo piano per salvare il crollo del dollaro dello Zimbabwe

La Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) sta lavorando a un nuovo piano per salvare la valuta locale in forte calo. Secondo i resoconti dei media, la banca centrale prevede di introdurre una nuova valuta sostenuta da gettoni d’oro mentre funziona per stabilizzare il dollaro dello Zimbabwe.

Il rapporto, pubblicato per la prima volta dal Times, afferma che i token d’oro digitali saranno supportati dall’oro detenuto presso la banca centrale. Di conseguenza, le persone che detengono una piccola quantità di dollari dello Zimbabwe, che hanno perso valore, li scambieranno con questi token. In una dichiarazione, il governatore della banca centrale ha dichiarato :

“I movimenti del tasso di mercato parallelo sono principalmente dovuti alle aspettative di un aumento dell’offerta di valuta estera all’inizio della stagione di commercializzazione del tabacco. Tuttavia, l’offerta di valuta estera nelle ultime tre settimane è stata inferiore al previsto”.

Il dollaro dello Zimbabwe ha perso valore rispetto all’USD negli ultimi mesi. Secondo la banca centrale, un dollaro vale circa 1.000 dollari dello Zimbabwe. Tuttavia, ottenere quel tasso di cambio è difficile poiché il mercato parallelo lo fissa a oltre 1.750, come ho scritto qui.

Il fatto che il dollaro dello Zimbabwe non abbia valore è triste considerando che il paese ha alcune delle più grandi risorse naturali. Ad esempio, lo Zimbabwe ha le seconde maggiori riserve auree per chilometro quadrato, con 13 milioni di tonnellate di riserve accertate. Eppure il Paese ha esportato solo 580 tonnellate dal 1980.

Allo stesso tempo, il paese ha alcune delle più grandi riserve di metalli del gruppo del platino (PGM) come il platino e il palladio che vengono utilizzati nell’industria automobilistica. Ancora più importante, ha un ruolo importante nell’industria dei veicoli elettrici (EV) a causa dei suoi elevati depositi di litio e nichel.

Lo Zimbabwe è anche un attore chiave nel settore agricolo. Ad esempio, è uno dei principali esportatori di tabacco. Nel 2023, il paese ha esportato 54,9 kg di tabacco per un valore di 307 milioni di dollari, una cifra superiore ai 295 milioni di dollari esportati nel 2022.