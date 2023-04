La prevendita di AltSignals ($ASI) ha venduto il 59% dei token disponibili. Finora sono stati raccolti oltre 637.000 USDT, il che lo rende un successo iniziale in mezzo al crescente interesse degli investitori. Il token, che alimenta una comunità di trading, sarà il primo del suo genere e potrebbe generare enormi ritorni per gli investitori. Puoi unirti alla prevendita qui e goderti i vantaggi della prima mossa.

Binance utilizzerà ChatGPT per potenziare la sua academy Web 3.0

Appena sei mesi dopo il suo lancio, ChatGPT è il tema più caldo nel mondo dell’IA. La tecnologia promette di fare molto di più che fornire risposte immediate alle domande.

Indubbiamente, la corsa all’uso dell’IA è iniziata e diventa entusiasmante quando le grandi aziende come Binance iniziano a prenderne atto. Secondo l’ultimo annuncio, Binance sta integrando ChatGPT per potenziare la sua academy Web 3.0. In quello che l’exchange di criptovalute chiama Binance Sensei, l’intelligenza artificiale utilizza l’apprendimento automatico per rispondere alle domande degli utenti sulle criptovalute e sullo spazio Web 3.0.

Per quanto riguarda la sua utilità, l’intelligenza artificiale sta conquistando molti ambiti e il trading è uno di questi. Sono finiti i giorni in cui gli utenti conducevano analisi tecniche e fondamentali manuali, tralasciando informazioni cruciali per aiutare le loro previsioni. Come abbiamo già visto con ChatGPT, potrebbe essere una questione di tempo prima che l’IA diventi una realtà integrabile in ogni settore. Alla luce di ciò, un servizio come AltSignals arriva proprio al momento giusto, ovvero quando la popolarità dell’IA sta crescendo.

AltSignals ($ASI): alimenta una community di trading

Immagina di poter trarre profitto dai segnali di trading e di possedere criptovaluta che conferisce valore e diritti di governance. Questo è ciò che AltSignals sta cercando di fare.

Ricapitolando, AltSignals è una società fintech con sede nel Regno Unito che genera segnali di trading di qualità per i suoi investitori. La società esiste da dicembre 2017 e fornisce segnali forex, cripto e oro. L’azienda utilizza un semplice indicatore AltAlgo™ per generare i segnali, consentendo alla piattaforma di diventare popolare come una delle più seguite su Telegram, con oltre 1500 membri VIP.

In risposta all’elevata domanda del mercato, AltSignals sta portando il servizio di generazione del segnale a un livello superiore. La società sta lanciando una nuova piattaforma di intelligenza artificiale, chiamata ActualizeAI. AltSignals si aspetta che la piattaforma AI migliori la qualità dei segnali ed espanda gli strumenti coperti.

Gli investitori acquisteranno il token $ASI, il token di governance che alimenta ActualizeAI. In altre parole, puoi accedere alla piattaforma ActualizeAI tenendo il token. Gli investitori guadagneranno anche $ASI attraverso tornei legati al trading. I possessori di $ASI possono utilizzare il token per contribuire al processo decisionale e ottenere l’accesso esclusivo a concorsi e altre opportunità di guadagno.

Quanto è attraente $ASI e raggiungerà 1$ entro il 2024?

Uno dei vantaggi cruciali di $ASI è che sta alimentando un servizio già esistente con un vero seguito. AltSignals ha anche più di 50.000 membri su Telegram ed è facile capire perché la prevendita sta già attirando la domanda. Una volta lanciato ActualizeAI e acquistati più $ASI, il token potrebbe salire a livelli elevati, avvantaggiando i primi investitori.

Dopo aver sottolineato quanto sopra, prevediamo un aumento dei prezzi fino al 1.000% entro il 2024. La proiezione riflette le medie del settore, con i token appena lanciati che raggiungono con successo tali aumenti di margine in un anno. Con la previsione, è probabile un prezzo di 0,15$ dagli attuali 0,015$. C’è un potenziale per andare più in alto di questo, a seconda della domanda, anche se un prezzo di 1$ potrebbe essere piuttosto alto.

Dovresti comprare AltSignals adesso?

Il prezzo di $ASI è piuttosto basso a 0,015$, il che rappresenta un’ottima opportunità di investimento prima che il prezzo salga alle stelle. Questo token non è ancora quotato in borsa, il che significa che il prezzo è ancora bloccato.

Una volta che il token verrà quotato, la domanda potrebbe crescere man mano che più investitori lo acquisteranno. Questo è il momento in cui il prezzo dovrebbe salire alle stelle, generando rendimenti per i mattinieri.