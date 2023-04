La previsione dei prezzi di Epic StanChart BTC significa bene per LTC, XRP, ETH, ADA

Il prezzo di Bitcoin (BTC/USD) è entrato in una fase di correzione negli ultimi giorni dopo essere sceso di oltre il 12% dal livello più alto di questo mese. Questo declino ha anche portato a un grave crollo in altri altcoin come Ethereum, Cardano, Litecoin, Polkadot, XRP e Chainlink. La capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute è scesa da oltre $ 1,3 trilioni a circa $ 1,1 trilioni.

Previsione dei prezzi Bitcoin Chartered standard

Nonostante la recente svendita, alcuni analisti sono estremamente ottimisti sui prezzi di Bitcoin. In una nota, gli analisti di Standard Chartered hanno scritto che la moneta potrebbe salire di oltre il 260% entro il 2024 e raggiungere il punto di resistenza chiave a $ 100.000.

Hanno citato il fatto che Bitcoin è ora visto come un bene rifugio dopo il crollo di diverse banche come Silicon Valley Bank e Signature. Bitcoin è aumentato durante il loro crollo poiché è diventato una buona alternativa alle azioni.

L’analista ha anche citato il generale miglioramento del contesto macroeconomico per gli asset rischiosi mentre la Fed si avvicina alla sua fase di inasprimento. La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse da zero nel 2022 a tra il 4,75% e il 5% quest’anno. Gli analisti ritengono che la banca si stia avvicinando alla fine del suo ciclo di rialzi.

Inoltre, come ho scritto in questo articolo , l’altro grande catalizzatore per Bitcoin è il dimezzamento, che ridurrà le ricompense pagate ai minatori. La maggior parte degli analisti ritiene che Bitcoin andrà bene prima di quel dimezzamento come ha fatto negli ultimi tre dimezzamenti. L’analista di Standard Chartered ha scritto :

“Mentre BTC può essere scambiato bene quando gli asset rischiosi soffrono, le correlazioni con il Nasdaq suggeriscono che dovrebbe essere scambiato meglio se gli asset rischiosi migliorano ampiamente. Dati questi vantaggi, riteniamo che la quota di BTC della capitalizzazione di mercato totale degli asset digitali potrebbe raggiungere il 50-60% gamma nei prossimi mesi”.

Crede che Bitcoin potrebbe salire a $ 100k entro il 2024. Se ciò accade, significa che Bitcoin dovrà aumentare di circa il 260% rispetto al livello attuale.

Impatto sugli altcoin

L’analista di StanChart non è l’unico ad essere rialzista su Bitcoin. Lunedì ho scritto che Bloomberg Intelligence ritiene che BTC potrebbe salire a $ 50.000. Mike Novogratz di Galaxy Digital ha recentemente previsto che Bitcoin potrebbe ripetere il test del suo massimo storico a $ 67.000.

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1b8BaJLPs&t=1s

Pertanto, se queste previsioni sono accurate, anche altre altcoin andranno bene a causa della stretta correlazione esistente. Storicamente, le criptovalute come Ethereum, Ripple, Litecoin, Polkadot e Binance USD tendono ad andare bene quando il Bitcoin è in rialzo.

Possiamo vedere questa correlazione in questo momento poiché la maggior parte degli altcoin si è ritirata a causa del calo generale dei prezzi di Bitcoin.