Nio, LI Auto, Rivian guadagnano dietro a Tesla, ma i titoli dei veicoli elettrici comportano un rischio estremo

I veicoli elettrici sono in aumento, dicono quasi tutti nel mondo in questo momento. Il cambiamento climatico sta accelerando a un ritmo rapido, i governi stanno spingendo sussidi e incentivi elettrici e sempre più persone stanno passando all’elettricità.

Ma in che modo ciò influisce sui prezzi delle azioni negli Stati Uniti e come si confrontano le valutazioni con le case automobilistiche tradizionali? La risposta è sfumata (come la maggior parte delle cose nei mercati).

Il mercato dei veicoli elettrici è in crescita?

Nonostante l’apparentemente onnipresente campagna pubblicitaria, le vendite di veicoli elettrici stanno appena iniziando a farsi strada (gioco di parole assolutamente voluto) nel mercato statunitense. Di tutti i nuovi veicoli leggeri immatricolati nel 2022, solo il 4,3% era completamente elettrico.

Tuttavia, la traiettoria è notevole. La cifra era del 3% nel 2021. E guardando a gennaio 2023, il 7,1% degli 1,2 milioni di nuovi veicoli leggeri immatricolati erano completamente elettrici.

Sebbene la crescita sia probabilmente in parte dovuta alla maggiore comprensione della minaccia del cambiamento climatico, c’è anche il fattore pragmatico dell’Inflation Reduction Act del 2022 (IRA) dell’amministrazione Biden, senza dubbio la legislazione sul clima più significativa nella storia degli Stati Uniti.

I trasporti sono una grande fonte di emissioni e i veicoli elettrici sono visti come il modo per ridurne gran parte. L’IRA è piena di incentivi e sussidi per i veicoli elettrici. Tra i più incisivi c’è il ritorno dell’incentivo fiscale federale da $ 7.500 sui veicoli elettrici, idoneo per 30 diversi modelli, ma il regno di Biden è stato un vantaggio per l’industria nel suo complesso.

Le società di veicoli elettrici commerciano come titoli tecnologici

Sebbene tutto ciò sia una buona notizia, i numeri qui sono ancora bassi. Affermare che il 4,3% delle vendite di auto nuove è una piccola fetta, il che significa che i profitti non sono esattamente facili da trovare quando si valutano le scorte di veicoli elettrici.

Invece di guadagni, gli investitori si aggrappano a entrate crescenti nella speranza che il profitto arrivi più avanti. Se tutto questo suona stranamente familiare, dovrebbe: questo è il modo in cui si descrive tipicamente un titolo tecnologico.

Non commettere errori, le società di veicoli elettrici vengono scambiate come titoli tecnologici, piuttosto che come la tua casa automobilistica tradizionale. Naturalmente, c’è un elefante nella stanza: i tassi di interesse.

Fino allo scorso anno, i titoli tecnologici hanno registrato performance stupende dopo il Grande Crollo Finanziario. La scorsa settimana ho scritto un tuffo nei dati sulla performance degli indici azionari di diversi paesi, indicando la crescita meteorica del Nasdaq pesantemente tecnologico come una delle ragioni principali dietro l’aumento delle azioni statunitensi nell’ultimo decennio.

Con i tassi di interesse generazionalmente bassi, cioè vicini allo zero, per gran parte del decennio, gli asset ad alto rischio sono andati a rotoli, con i titoli tecnologici in testa allo spettacolo. Il Nasdaq è uscito dal campo, moltiplicando uno sbalorditivo 12,7 volte dal minimo del 2009 al picco del 2021.

Gli aumenti dei tassi di interesse schiacciano le società di veicoli elettrici

Ma con una crisi inflazionistica che attanaglia gli Stati Uniti, la Federal Reserve non ha avuto altra scelta che entrare in uno dei cicli di rialzi dei tassi più rapidi della storia recente. Con i Buoni del Tesoro che ora rendono il 5%, la liquidità è stata risucchiata dal sistema e le azioni tecnologiche sono state schiacciate lo scorso anno.

Questo, ovviamente, si estende ai titoli dei veicoli elettrici, che sono rischiosi anche in questo settore tecnologico rischioso. Tesla, il leader indiscusso del mercato, ha perso due terzi della sua capitalizzazione di mercato nel 2022, ottenendo risultati significativamente peggiori del Nasdaq, che ha perso un terzo.

L’estrema volatilità di Tesla evidenzia quanto sia sensibile il settore. Mentre da un lato, si potrebbe sostenere che Tesla è diventata il simbolo dell’isteria azionaria alimentata dalla pandemia di Robin Hood – era spesso il titolo con il volume più alto scambiato durante COVID – il fatto che il titolo più grande del settore si stia riverberando così violentemente riassume la crescita natura del settore.

Perché mentre Tesla attira i titoli dei giornali per il suo volume fuori misura (spesso è stato anche il titolo più corto durante la pandemia), l’azienda almeno realizza un profitto, cosa che quasi tutti i concorrenti nello spazio non fanno. I rivali possono solo guardare i suoi $ 3,62 EPS nel 2022 con occhi invidiosi.

Non solo, ma la sua quota di mercato è eccezionale: ha raccolto il 65% delle nuove vendite di veicoli elettrici nel 2022. Anche se il suo dominio sta diminuendo – la stessa cifra arriva al 79% nel 2020 – si tratta di un solido vantaggio in ogni caso.

I titoli dei veicoli elettrici sono molto lontani dallo spettro di rischio

Tesla dovrebbe dare agli investitori una comprensione dei rischi qui. Naturalmente, con il rischio arriva la ricompensa, e Tesla è aumentata del 50% quest’anno poiché il settore tecnologico ha spinto via le previsioni più deboli lungo il percorso dei futuri aumenti dei tassi di interesse.

Ma Tesla è un nome. E nelle parole del controverso CEO Musk, “l’obiettivo non è essere un’azienda automobilistica”. Non solo Tesla è grande per lo spazio dei veicoli elettrici, è semplicemente grande, attualmente la nona più grande azienda pubblica al mondo per capitalizzazione di mercato.

Ma guardando al resto del mercato, le società di veicoli elettrici sono altamente volatili e non possiedono grandi capitalizzazioni di mercato. Ci sono solo altre quattro società a nord di $ 10 miliardi di capitalizzazione di mercato: LI Auto ($ 24 miliardi), Nio ($ 14 miliardi), Lucid Motors ($ 13 miliardi) e Rivian ($ 11 miliardi).

Inoltre, proprio come Internet ha mantenuto tutte le sue promesse e altro ancora, eppure per ogni Amazon c’erano cinque aziende dot-com fallite; gli investitori dovrebbero richiedere qualcosa di più del semplice credere nel futuro dei veicoli elettrici come settore per investire in una di queste società.

Questo è reso un timore più evidente dalla realtà che le case automobilistiche legacy come Ford e GM si stanno muovendo nello spazio. Queste aziende non rimarranno semplicemente a guardare mentre i loro vecchi tracannatori di gas vengono lentamente resi superflui.

E si stanno muovendo sempre più velocemente. Il modello Mustang Mach-E di Ford è stato il terzo veicolo elettrico statunitense più venduto del 2022, dietro a due modelli Tesla, il che significa che ha superato tutti i modelli prodotti da queste altre società di veicoli elettrici.

Ritorna a quella che spesso è una conclusione ingenua per gli investitori: il gioco d’azzardo sportivo sarà legalizzato; quindi ho bisogno di acquistare DraftKings. Le case automobilistiche di veicoli elettrici prenderanno il sopravvento; quindi dovrei comprare Rivian.

Le azioni hanno bisogno di un settore in crescita, senza dubbio. Ma c’è molto di più che va in uno stock oltre a questo. In particolare, c’è il concetto di essere “prezzati”. Molte di queste società stanno già negoziando a multipli oltraggiosi, mentre il profitto è quasi inesistente in tutto lo spazio. Questo ti dice già che il mercato sta preparando una crescita futura lungo la strada.

Suona bene, ma il 2022 dovrebbe fornire agli investitori spunti di riflessione su come questo possa andare storto. I tassi di interesse non sono più pari a zero, il che significa che il fascino dei profitti futuri non è così esaltante come prima: i flussi di cassa attualizzati sono significativamente inferiori al 5% rispetto allo 0%.

Il settore dei veicoli elettrici continuerà a crescere. Le aziende restituiranno cifre da capogiro per gli investitori. Ma anche le aziende faranno fatica, alcune non ce la faranno e ci saranno molti alti e bassi lungo il percorso, anche per quelle che ce la fanno. Questo è un settore in crescita, un sottosettore tecnologico particolarmente rischioso, e gli investitori devono tenerlo a mente quando effettuano l’allocazione nel loro portafoglio.