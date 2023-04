Qual è l'indice azionario migliore? S&P 500 top dal crollo del 2008, DAX e Nikkei dopo – A Report

Dan è un analista di dati presso Invezz, combina competenze quantitative e un background macro per redare analisi su… leggi di piú

Questa è la prima parte di una serie sulla performance degli indici del mercato azionario in tutto il mondo. Questo pezzo si concentrerà su una visione d’insieme di alto livello, mentre i rapporti successivi saranno più dettagliati sulla performance di ciascun rispettivo indice/paese e su cosa riserva il futuro per ogni nazione/regione. Se hai feedback o richieste di portfolio/modelli/analisi simulati, non esitare a contattarci.

Ma quel pezzo guardava al mercato azionario americano. Dato che gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo, per non parlare del fatto che il dollaro USA è la valuta di riserva globale (una risposta al motivo per cui questo è vero qui, tra l’altro), una parte massiccia della ricerca finanziaria e dei media arriva è USA- focalizzata.

Ma per quanto riguarda gli indici di borsa, è stato il posto migliore dove investire? Analizziamo come si sono comportati gli Stati Uniti rispetto ad altri paesi negli ultimi 14 anni – il periodo successivo al Great Financial Crash – e se gli investitori hanno preso la decisione giusta se hanno semplicemente acquistato alla cieca un fondo indicizzato S&P 500.

Il mercato azionario statunitense ha ottenuto risultati migliori di qualsiasi altro

La risposta breve è sì, gli Stati Uniti sono stati un tour de force negli ultimi 15 anni.

Ho tracciato i rendimenti dei principali indici del mercato azionario sul grafico sottostante da gennaio 2009. Questo coincide più o meno con il nadir della crisi finanziaria (entro pochi mesi, almeno).

Il grafico mostra quanto bene ha fatto l’S&P 500. Il DAX tedesco e il Nikkei giapponese si piazzano rispettivamente secondo e terzo, ma non è poi così vicino.

Dal 2018, gli Stati Uniti si sono davvero separati dalla massa e a breve esamineremo questo periodo in dettaglio. In primo luogo, tuttavia, consentitemi di presentare i risultati di cui sopra in modo più coerente, dato che il grafico precedente sembra un libro da colorare di un bambino di quattro anni.

Di seguito vengono presentati i rendimenti di ciascun rispettivo indice da gennaio 2009 fino ad oggi (aprile 2023), un periodo di tempo che copre oltre 14 anni.

Perché le azioni statunitensi sono andate meglio?

Pertanto, l’S&P 500 è uscito dal campo sin dalla Grande Crisi Finanziaria del 2008. Analizziamo perché e quando ciò si è verificato, perché qui c’è una lezione che gli investitori possono utilizzare.

La tentazione è di guardare il primo grafico di questo pezzo e dichiarare che l’S&P 500 si è davvero discostato solo negli ultimi anni. Ma non è proprio così. In effetti, questa è una dimostrazione del potere dell’investimento composto e di come le piccole differenze si sommano nel tempo.

Mentre il grafico in alto mostra il divario tra gli indici degli Stati Uniti e di altre nazioni che si sono moltiplicati dopo il COVID, il grafico in basso mostra i rendimenti nel periodo della pandemia (a partire da gennaio 2020, con i timori del COVID che hanno colpito i mercati a marzo 2020). Gli Stati Uniti sono in cima, ma è molto stretto.

Ma questo campione inizia nel 2020, 11 anni dopo il campione precedente (a partire dal 2009), dove l’S&P 500 era già libero dal campo.

Quindi, mostra come le piccole differenze si sommano nel tempo, come un’auto di Formula 1 che gira a 0,1 secondi più veloce a ogni giro – su un’intera gara, questo è un divario sostanziale.

Presentando i rendimenti da soli, possiamo vedere che l’S&P 500 è attualmente in rialzo del 27% rispetto al suo valore all’inizio del 2020, con CAC 40 (Francia), Nikkei 225 (Giappone) e S&P TSX (Canada) tutti sopra anche il 20%.

Non lontano da un fotofinish in isolamento, ma il divario dal primo al secondo tra il 2009 e il 2023 è del 358% (S&P 500) contro il 226% (DAX, che è quinto nel grafico sottostante nel periodo della pandemia).

O per illustrare ancora una volta il punto in modo diverso, di seguito sono riportati i rendimenti annuali medi nel campione di 14 anni.

L’S&P 500 è al primo posto con un rendimento medio dell’11,28%. Questo è il 2,64% in più rispetto all’indice tedesco DAX, secondo. E quel 2,64% spiega l’abisso tra il rendimento del 358% dell’S&P 500 e il rendimento del 226% del DAX.

Quindi può sembrare una quantità relativamente piccola, ma quando si combinano piccole quantità a lungo termine, diventano non così piccole. Ecco perché anche cose come commissioni e altri costi – slittamento, custodia, ecc. – sono così importanti.

Cosa sta guidando il vantaggio degli Stati Uniti?

Abbiamo valutato il vantaggio degli Stati Uniti e come si è aggravato nel tempo, ma non abbiamo discusso il perché.

È una domanda sfumata, e solo su questo si potrebbe scrivere un intero saggio. Ma subito, uno dei fattori più evidenti è la tecnologia.

Le società tecnologiche statunitensi sono esplose dopo la GFC, stampando guadagni assolutamente oltraggiosi mentre il nostro mondo ha abbracciato la rivoluzione della Silicon Valley. E mentre l’ultimo anno di politica monetaria restrittiva ha schiacciato la tecnologia, con il modello di business a basso profitto (o nessuno) costruito su tassi di sconto ridotti e la promessa di un profitto futuro sfuggente, il pullback è una goccia nell’oceano rispetto a i guadagni che sono venuti prima.

Il modo migliore per presentarlo è guardare l’indice Nasdaq pesantemente tecnologico. Molte azioni al suo interno sono contenute anche nell’S&P 500. Dai un’occhiata al grafico in cima a questo pezzo che confronta le prestazioni dell’indice quando il Nasdaq è stratificato in:

Questa è stata davvero la rivoluzione tecnologica. Il primo iPhone al mondo è stato rilasciato nel 2007. Facebook è stato lanciato nel 2004. Amazon, Netflix, Google e tutte queste altre società tecnologiche sono state la storia degli ultimi 15 anni.

Un modo per supporre questo: il Nasdaq si è moltiplicato di 12,7 volte tra marzo 2009 e il suo picco nel novembre 2021, poiché i tassi di interesse bassi, una stampante di denaro caldo e il boom della Silicon Valley si sono combinati per formare un ambiente assolutamente perfetto per i titoli tecnologici.

Sebbene ci siano un milione di altri fattori che contribuiscono al dominio del mercato azionario statunitense, la nazione è stata in grado di sfruttare enormemente la crescita fulminea della tecnologia e questi enormi titoli tecnologici hanno fatto ridere gli investitori statunitensi alla banca negli ultimi 14 anni.

Mentre il 2022 si è rivelato un brutto anno quando la tecnologia ha finalmente ceduto (e duramente!), Se rimpicciolisci e mantieni una visione a lungo termine, il settore è stato senza dubbio la storia di successo numero uno.

E nessun altro paese è stato in grado di tenere il passo.