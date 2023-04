Le azioni Meta sono aumentate del 12% rispetto agli utili del primo trimestre: è rimasto un rialzo in questo titolo?

Le azioni di Meta Platforms Inc ( NASDAQ: META ) sono aumentate del 12% raggiungendo il massimo da inizio anno nel trading esteso dopo che il colosso tecnologico ha riportato un ottimo inizio del suo “anno di efficienza”.

Meta condivide una guida incoraggiante

Ancora più importante, la società quotata al Nasdaq ha emesso indicazioni ottimistiche per il trimestre in corso. Meta vede entrate comprese tra $ 29,5 miliardi e $ 32 miliardi, suggerendo una crescita accelerata delle entrate in futuro.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

In confronto, gli analisti avevano chiesto 29,45 miliardi di dollari. Reagendo alla stampa degli utili su Yahoo Finance Live, Brent Thill di Jefferies ha dichiarato:

I controlli che abbiamo con gli inserzionisti sono che hanno eseguito le modifiche di iOS. Stanno vedendo un ROI migliore su Instagram in particolare. Quindi, ci sono molte cose che stanno andando bene, ma il tema comune è che la tecnologia è più forte di quanto la maggior parte delle persone pensi.

Cifre notevoli nei guadagni di Meta Q1

Guadagnato $ 5,71 miliardi rispetto ai $ 7,47 miliardi di un anno fa

Anche gli utili per azione sono diminuiti da $ 2,72 a $ 2,20

I ricavi sono aumentati di quasi il 3,0% su base annua a $ 28,65 miliardi

Il consenso è stato di $ 2,02 per azione su $ 27,7 miliardi di entrate

Le DAU in tutta la famiglia di app sono aumentate del 4,0% a 3,02 miliardi

Come si posiziona Meta nell’IA?

Entrate medie per utente stampate a $ 9,62, battendo il consenso di ben 32 centesimi. Secondo l’analista di Jefferies:

Non credo che gli inserzionisti stiano spendendo soldi come un matto. Quello che sta s쳭endo è che Meta ha migliorato il suo ROI. Hanno riguadagnato quota. Reels ha ricevuto più attenzione. Abbiamo visto i loro nuovi strumenti pubblicitari annunciati l’anno scorso.

Reality Labs: l’attività focalizzata sul metaverso dell’azienda ha generato 339 milioni di dollari di vendite nel trimestre appena concluso e Thill è convinto che le azioni Meta siano estremamente ben posizionate per capitalizzare la mania dell’IA in corso.

Vale la pena acquistare azioni Meta?

Un altro round di licenziamenti che Meta Platforms ha annunciato a marzo dovrebbe costare circa $ 1,0 miliardi in totale. Poco più della metà è stata realizzata nel primo trimestre, secondo il comunicato stampa sugli utili. Discutendo la possibilità di ulteriori tagli di posti di lavoro, Thill ha dichiarato:

Non credo che siano tutti indietro. Quello che stanno imparando è che possono farlo ed è effettivamente positivo per il morale, il valore per gli azionisti e il valore dei dipendenti nel tempo.

Dall’inizio dell’anno, le azioni di Meta sono ora aumentate di quasi il 90%. Tuttavia, Thill di Jefferies ha affermato che non è uno stock molto costoso di per sé. Il suo obiettivo di prezzo di $ 250 segnala la possibilità di un altro guadagno dell’8,0% da qui che l’analista prevede si sbloccherà man mano che la crescita dei ricavi continua a salire.