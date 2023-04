L'incredibile previsione del prezzo di $ 185.000 Bitcoin potrebbe muovere Stellar, Cardano, BNB, ETH

Secondo gli analisti che hanno parlato con Bloomberg, potrebbe iniziare il rally del prezzo del bitcoin. La moneta è stata scambiata a 29.000 dollari domenica, pochi punti sotto l’importante punto di resistenza a 30.000 dollari e leggermente inferiore al massimo da inizio anno di 31.000 dollari.

Percorso del prezzo di Bitcoin fino a $ 100.000 e oltre

La scorsa settimana, ho scritto che un analista di Standard Chartered prevedeva che Bitcoin potrebbe salire a $ 100.000 nei prossimi mesi. Non era solo. Un altro analista di Bloomberg ha affermato che BTC raggiungerà i $ 50.000 man mano che cresce l’entusiasmo per il dimezzamento.

Ora, Bloomberg ha rivelato più previsioni sui prezzi di Bitcoin. In un rapporto, la società ha affermato che Bitcoin potrebbe salire a $ 105.000. L’analista ha notato il fatto che BTC è ora balzato negli ultimi quattro mesi consecutivi. L’ultima volta che è successo ha portato a un aumento del 260%. Di conseguenza, se ciò accade oggi, significherebbe che la moneta raggiungerà $ 105k.

Alcuni analisti ritengono che il prezzo di Bitcoin potrebbe salire molto più in alto di così. Ad esempio, un analista di BCA ha affermato che BTC potrebbe salire a $ 160.000 se la sua capitalizzazione di mercato si avvicinasse al 25% dell’oro. In particolare, Jamie Douglas di Bloomberg Intelligence ha affermato che Bitcoin potrebbe salire a $ 185.000 se solo l’1% del valore del mercato obbligazionario globale si spostasse sulla moneta. Questo è altamente improbabile per ora però.

Catalizzatori rialzisti per Bitcoin

Esistono numerosi catalizzatori rialzisti per i prezzi di BTC. In primo luogo, ci sono segnali che la crisi bancaria è ancora presente mentre la First Republic Bank si avvicina al collasso. E con molte banche regionali che hanno un sacco di esposizione nel settore immobiliare commerciale, c’è la possibilità di ulteriori crolli. In una dichiarazione a FT, Charlie Munger ha dichiarato :

“Non è così grave come lo era nel 2008. Ma i guai accadono nel settore bancario proprio come i guai accadono ovunque. Nei bei tempi si prendono cattive abitudini… Quando arrivano i momenti difficili, perdono troppo.

https://www.youtube.com/watch?v=RAYkgNke6hM

In secondo luogo, gli analisti citano la rarità di Bitcoin poiché ha un limite di offerta di 21 milioni di monete e la maggior parte di esse è stata estratta. In terzo luogo, notano che è una buona alternativa all’oro, che è ampiamente visto come una copertura contro l’inflazione. Infine, Bitcoin sembra essere in un ciclo in vista del dimezzamento del prossimo anno. In una nota, un analista ha detto:

“Anche i mercati delle criptovalute hanno dei cicli, solo che in passato sono stati guidati principalmente da fattori specifici delle criptovalute. Non più: ora il mercato delle criptovalute ha più driver, rendendo le narrazioni più complesse e aprendo il mercato a nuove coorti di investitori.

Se questi analisti sono accurati, significa che altri altcoin hanno una lunga pista di crescita a causa della correlazione esistente. Questa è una cosa positiva per artisti del calibro di Solana, Ethereum, Stellar, Cardano e Litecoin.