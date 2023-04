Previsione del prezzo HBAR mentre la moneta Hedera Hashgraph salta

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il prezzo di Hedera Hashgraph (HBAR) è salito domenica mentre Bitcoin e altre importanti criptovalute hanno continuato a consolidarsi. È salito a un massimo di $ 0,064, il punto più alto dal 20 aprile. In tutto, la moneta è aumentata di oltre l’8,53% dal livello più basso di questa settimana.

Non è chiaro il motivo per cui il prezzo di HBAR sia aumentato poiché non ci sono state notizie importanti su Hedera Hashgraph negli ultimi giorni.

Pertanto, la ragione più probabile per il rally è che è stato guidato dall’hype considerando che la moneta era di tendenza sulle principali piattaforme di social media come Twitter e StockTwits. Con il volume del fine settimana relativamente basso, tali clamore tendono a portare a più azioni sui prezzi in monete poco scambiate.

Fondamentalmente, l’ecosistema di Hedera Hashgraph sta andando bene, poiché il numero di progetti nell’ecosistema aumenta. Gli sviluppatori adorano l’ecosistema per le sue velocità più elevate, le basse velocità di transazione, il forte sostegno di attori chiave come IBM e Google e le sue credenziali pulite. Il costo per transazione di Hedera è di circa $ 0,001 mentre il numero di account mainnet creati supera i 2 milioni.

Previsione dei prezzi HBAR

Sul grafico 4H, vediamo che il prezzo di Hedera Hashgraph è stato in una fase di consolidamento nelle ultime settimane. Dopo essere scesa a un minimo di 0,056$ il 27 marzo, la moneta ha tentato di rimbalzare, ma ha trovato una resistenza a 0,078$ il 2 aprile.

Ha formato quello che sembra un modello testa e spalle e si sta consolidando alle medie mobili esponenziali a 25 e 50 giorni. La moneta è leggermente al di sotto del punto di ritracciamento del 23,6%. Sta anche tentando di superare il punto di resistenza chiave a 0,063$, il punto più alto del 26 aprile.

Pertanto, è probabile che la moneta continui a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a $ 0,0695, che è ~ 10% sopra il livello attuale.