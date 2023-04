Previsioni sui prezzi delle criptovalute: Nest Protocol, Jasmy, Suku

Il prezzo del bitcoin si è avvicinato al livello di resistenza chiave a $ 30.000 mentre le preoccupazioni della First Republic Bank (FRC) continuavano. La coppia BTC/USD è salita a 29.800, un valore superiore al minimo della scorsa settimana di 27.000. Questo rally ha portato a un maggiore rialzo per alcune altre criptovalute, tra cui Tectonic (TONIC), Nest Protocol, Jasmy e Suku.

Previsione dei prezzi del protocollo Nest

Il protocollo Nest si descrive come il protocollo più importante dopo Ethereum. È un’infrastruttura di trading decentralizzata che elimina i market maker e i fornitori di liquidità. È inutile Nest Oracle, Nest Assets e Nest Craft per garantire un trading efficiente.

Il prezzo di Nest è aumentato bruscamente durante il fine settimana, raggiungendo un massimo di $ 0,03474. Questo rally è avvenuto dopo che lo scambio ha completato l’attestazione e l’onboarding del programma Valid ID.

@NEST_Protocol has completed the attestation and onboard the Valid ID platform.

They are joining zCloak to build a Web of Trust in the Web3 world.@valid3_id powered by @zCloakNetwork

Many more bullish collaboration to come across various ecosystem to promote true… — Wale💜 (💙,🧡) 💧🎒🌿 (@TweetByWale) April 28, 2023

Poi è precipitato con forza quando lo slancio rialzista è svanito e quando i trader hanno iniziato a trarre profitto. Questo è un evento comune, specialmente tra i token poco scambiati. Il token rimane ancora leggermente al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 periodi mentre il MACD sta effettuando un crossover ribassista.

Pertanto, per ora le prospettive del prezzo di Nest sono ribassiste. Tuttavia, non possiamo escludere una situazione in cui rimbalzi mentre tenta di formare un pattern double-top almeno a $ 0,30 e mentre gli investitori acquistano il ribasso.

Previsione dei prezzi Jasmy

Jasmy è una popolare criptovaluta a piccola capitalizzazione che viene spesso definita Bitcoin del Giappone. Il token ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Questo rally lo ha visto saltare da un minimo di $ 0,0042 a marzo a un massimo di $ 0,0073. Sul grafico 4H, il token ha anche recuperato dal minimo della scorsa settimana di $ 0,0056 a ~ 0,07.

Si è spostato al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni. Il token si sta anche avvicinando al punto di resistenza chiave a 0,0074$. Sembra anche che stia formando uno schema a coppa e manico, che di solito è un segno rialzista.

Pertanto, Jasmy probabilmente continuerà a salire mentre gli acquirenti si avvicinano al lato superiore della coppa a 0,0073$. Una mossa al di sopra porterà la resistenza a 0,0075$ da visualizzare.

Tribù di previsione dei prezzi

Suku è un piccolo progetto blockchain che cerca di aiutare a far crescere l’industria Web3, in sottosettori come giochi, metaverso e comunità. Il suo ecosistema include InfiniteWorld, CryptoDads. Chibi Inoz e Crypto Monkz tra gli altri.

Il prezzo di Suku è andato parabolico domenica e poi si è rapidamente ritirato in un chiaro segno di pompaggio e scarico. Era di tendenza nelle piattaforme di social media come StockTwits e Twitter. È salito a un massimo di $ 0,081 e poi è sceso agli attuali $ 0,060. Sul grafico 4H, il token rimane leggermente al di sopra della media mobile a 25 periodi.

Sospetto che il token sarà un po’ volatile nei prossimi giorni. Come molti altri token altamente illiquidi, non consiglio di investire in Suku.