AltSignals ($ASI) è il progetto blockchain e cripto di nuova generazione. Il fornitore di segnali di trading è stato l’ultimo ad avventurarsi nelle criptovalute tramite un servizio di segnali di intelligenza artificiale. Con la crescente adozione dell’intelligenza artificiale tra il raccolto emergente di investitori, ha senso investire in una piattaforma come AltSignals. Non c’è da stupirsi che il token AltSignals ($ASI) si stia esaurendo rapidamente nella fase iniziale di prevendita. Oltre il 62% è stato esaurito, raccogliendo 676.379$.

Il 46% dei millennial nelle economie sviluppate possiede criptovalute

L’adozione delle criptovalute sta prendendo piede tra i consumatori più giovani. Secondo un recente sondaggio di Bitget incentrato su 26 paesi nelle principali economie di tutti i continenti, il 46% dei millennial possiede criptovalute. Allo stesso modo, il 25% della Gen X possiede criptovalute, mentre il 21% della Gen Z possiede asset digitali. I baby boomer possiedono criptovalute all’8%.

L’enorme proprietà di risorse digitali da parte dei consumatori più giovani mostra che le criptovalute sono il futuro. Pertanto, le organizzazioni che adottano la blockchain sono destinate a raccogliere i vantaggi di essere al centro dell’esplosione delle criptovalute. È una tale iterazione che AltSignals vuole catturare attraverso Actualize AI e il suo progetto crittografico attraverso il token $ASI. Man mano che più giovani consumatori entrano nel mondo del trading, potrebbero essere attratti da progetti con angoli crittografici come AltSignals.

AltSignals e ActualizeAI. Qual è la differenza?

AltSignals è un servizio di trading avviato nel 2017 ed è cresciuto in modo esponenziale fino a oltre 50.000 membri su Telegram. L’azienda genera segnali basati su algoritmi utilizzando l’indicatore AltAlgo™. I segnali di trading della società interessano gli asset digitali, inclusi i futures su Binance, oltre a CFD, forex e azioni.

A seguito della rapida crescita di AltSignals, il servizio cerca di migliorare la qualità dei suoi segnali e degli strumenti che copre. Sta lanciando una nuova piattaforma di servizi di segnale di intelligenza artificiale, ActualizeAI. Per diventare un membro, gli investitori deterranno token $ASI.

Quale vantaggio offre agli investitori detenere $ASI?

Il più grande vantaggio che gli investitori guadagnano detenendo $ASI è l’accesso all’ecosistema AI di AltSignals – ActualizeAI. Questa è un’opportunità per godere dei segnali di trading beneficiando anche dell’apprezzamento del prezzo di $ASI. Finora, $ASI ha attirato molta domanda, segnalando che il prezzo è destinato a salire alle stelle quando inizierà a essere quotato in borsa.

Non solo $ASI offre un’opportunità di trading, ma gli investitori possono puntare il token per un reddito passivo e partecipare alla governance della piattaforma. Essere in grado di partecipare direttamente al processo decisionale è un vantaggio sottovalutato per gli investitori che cercano di essere partecipanti attivi sulle piattaforme a cui appartengono.

Ci sono altri vantaggi, come vantaggi esclusivi per l’appartenenza all’AI Members Club. Ciò significa accesso anticipato a future opportunità di prevendita e altri sviluppi che si verificano su ActualizeAI. Gli investitori possono anche partecipare a tornei di trading contro colleghi per affinare le proprie capacità di trading e guadagnare vincendo tali concorsi.

Perché AltSignals adesso è una buona opportunità?

AltSignals sta iniziando a farsi notare solo da quando ha annunciato l’inizio della prevendita $ASI. Il prezzo del token rimane basso a 0,015$, che dovrebbe aumentare man mano che più investitori si iscrivono e la liquidità viene sbloccata attraverso le quotazioni.

Tuttavia, una cosa che potrebbe potenzialmente attrarre investitori è che $ASI sta alimentando un modello di business già esistente e collaudato. Pertanto, è un token supportato da una comunità, che gli dà un solido inizio ancor prima che altri investitori si uniscano. Pertanto, investire nel token offre la possibilità di aderire a una piattaforma affidabile e aumentare i guadagni tramite $ASI.

Com’era prevedibile, questo token ha la possibilità di tornare 10 volte entro la fine del 2023, quando sarà quotato nelle principali borse. La tabella di marcia del token è quella di essere quotato su Uniswap, CoinGecko e CoinMarketCap nel secondo trimestre del 2023. Ciò significa più liquidità e sostanziali aumenti di prezzo che potrebbero avvantaggiare i mattinieri.