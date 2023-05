Il prezzo di HBAR rompe il supporto nonostante le ultime notizie su Hedera Hashgraph

Il prezzo di Hedera Hashgraph (HBAR) è crollato al livello più basso dal 28 marzo a causa dell’intensificarsi delle recenti vendite. HBAR è crollato di oltre il 41% rispetto al livello più alto di quest’anno, il che significa che ha sottoperformato criptovalute chiave come Bitcoin ed Ethereum.

Nuovo appuntamento all’Hedera

La notizia più importante della settimana di Hedera Hashgraph è che la piattaforma ha preso un appuntamento chiave mentre cerca di espandere le sue operazioni e l’adozione tra le aziende.

In una dichiarazione, gli sviluppatori hanno annunciato di aver nominato Heran Shah come nuovo direttore esecutivo, Global Business Development. È un professionista di grande esperienza, che in precedenza ha guidato le operazioni di vendita di IBM.

Nell’ambito del suo ruolo, Shah aiuterà anche la Hedera Foundation a identificare nuove opportunità in settori tecnologici chiave come Internet of Things (IoT), Blockchain e Artificial Intelligence (AI). In una dichiarazione, il presidente dell’Associazione Hedera ha dichiarato:

“Siamo fiduciosi che Heran sarà una risorsa per THA e per il più ampio ecosistema di Hedera. Heran non solo è appassionato del potenziale di trasformazione delle tecnologie dirompenti, ma porta anche con sé un track record ed un’esperienza inestimabili lavorando all’avanguardia della tecnologia in IBM”.

Hedera Hashgraph è una piattaforma blockchain che consente alle persone di creare dApp in tutti i settori. Ha funzionalità più avanzate rispetto a Ethereum, che detiene la quota di mercato maggiore nel settore. Ad esempio, ha un throughput più veloce e bassi costi di transazione.

Hedera si concentra principalmente sugli sviluppatori aziendali, il che spiega perché il suo consiglio direttivo è composto dalle più grandi aziende del mondo come Google, IBM, LG e Ubisoft. Alcune delle migliori dApp nell’ecosistema sono Heliswap, Hashport e SaucerSwap.

Tuttavia, Hedera sta ancora lottando per ottenere trazione in settori chiave come DeFi e NFT. Una rapida occhiata mostra che il valore totale bloccato in Hedera è di oltre $ 57 milioni, rendendola la 42a piattaforma più grande del settore.

Previsione dei prezzi HBAR

Grafico HBAR di TradingView

Il prezzo HBAR ha registrato un forte crollo ribassista questa settimana nonostante l’ultimo appuntamento. Quando è scesa, la moneta si è spostata al di sotto del livello di supporto chiave a 0,058$, dove ha faticato a scendere diverse volte da marzo. Ha anche formato quello che sembra un modello testa e spalle e si è spostato al di sotto della media mobile a 50 giorni.

L’Awesome Oscillator e il MACD rimangono al di sotto del punto neutro. Pertanto, è probabile che Hedera continui a scendere poiché i venditori mirano al prossimo livello di supporto chiave a 0,0500$.