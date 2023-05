La coppia USD/NOK forma C&H poiché la Norges Bank punta a ulteriori rialzi

Il tasso di cambio USD/NOK è sceso dopo le ultime decisioni sui tassi di interesse della Fed e della Norges Bank. La coppia è scivolata verso il basso fino a un minimo di 10,66, inferiore al massimo da inizio anno di 10,87. La corona norvegese è crollata di oltre il 31% dal punto più alto del 2021.

Decisione sui tassi di interesse della Fed e della Norges Bank

Le principali novità NOK è stata l’ultima decisione sui tassi d’interesse della Norges Bank. In una dichiarazione, la Norges Bank ha deciso di offrire un altro aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. Ha spostato i tassi al 3,25%, il livello più alto in oltre 15 anni.

La Norges Bank si è inoltre impegnata ad aumentare nuovamente i tassi a giugno nel tentativo di combattere l’elevata inflazione. In tal caso, i tassi norvegesi passeranno al 3,50%. La banca ha citato la necessità di combattere l’inflazione, che ritiene rimanga ostinatamente alta. Ha anche citato la necessità di salvare la corona norvegese, che si è fortemente deprezzata negli ultimi mesi.

Tuttavia, nonostante le azioni della Norges Bank, i tassi di interesse nel paese rimangono nettamente inferiori a quelli degli Stati Uniti. Mercoledì la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%, portandoli al 5,25%.

Pertanto, molti trader sofisticati vedono questa come un’opportunità di carry trade, in cui prendono in prestito in un paese a basso rendimento per investire in uno ad alto rendimento. In questo caso, stanno prendendo in prestito in Norvegia per investire negli Stati Uniti.

La Norvegia si trova anche ad affrontare sfide legate all’energia mentre il prezzo del petrolio greggio e del gas naturale precipita. Il Brent è crollato a 72,52$, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è passato a 68,53$. Ciò significa che la Norvegia vedrà meno valuta estera poiché è uno dei maggiori esportatori di energia.

Le prossime notizie chiave sul forex da tenere d’occhio saranno i prossimi libri paga non agricoli (NFP) statunitensi dagli Stati Uniti.

Analisi tecnica USD/NOK

Grafico USD/NOK di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che la coppia USD/NOK ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi mesi. Più di recente, ha formato un modello a coppa e manico, che di solito è un segno rialzista. Ora sta formando la sezione del manico di questo modello. La coppia si è anche spostata al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni.

Pertanto, la coppia avrà probabilmente un breakout rialzista poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 11. Questa visione sarà confermata se la coppia si muoverà al di sopra del punto di resistenza a 10,87.