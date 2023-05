La popolarità delle nuove criptovalute AI e Big Data, come il nuovo token ASI di AltSignals, è in aumento da quando l’intelligenza artificiale ha iniziato a guadagnare popolarità dopo il lancio dell’app ChatGPT di OpenAI.

Negli ultimi sette Omax Coin è stato il top gainer tra i migliori token AI e Big Data per capitalizzazione di mercato. Il prezzo di OMAX è aumentato di oltre il 146% nell’ultima settimana, rendendolo il miglior guadagno del gruppo. È seguito da Forta (FORT) che è salito del 106% e Agoras: Currency of Tau (AGRS) che è salito del 40% negli ultimi sette giorni.

OMAX Coin in relazione ad AltSignals

Omax Coin è un token guidato dalla community che è stato lanciato nel novembre 2021. È classificato come uno dei migliori token AI e Big Data per capitalizzazione di mercato. Inizialmente è stato lanciato su Binance Smart Chain (BSC) prima che il team lanciasse la propria mainnet, la blockchain OMAX, nell’agosto 2022.

Omax (OMAX) è il token nativo della catena OMAX che opera su un sistema di consenso PoS (Proof of Stake) che supporta tempi di blocco brevi e commissioni di transazione inferiori. La catena consente ai candidati validatori legati allo staking di diventare validatori e produrre blocchi.

Inoltre, utilizza il rilevamento del doppio segno e altre logiche di taglio che garantiscono sicurezza, stabilità e finalità della catena. La catena supporta anche contratti e protocolli intelligenti compatibili con EVM.

Attualmente, OMAX è integrato nei sistemi dei distributori automatici e nel sistema ePOS.

Proprio come AltSignals, che sta cercando di rivoluzionare lo spazio dei segnali di trading attraverso l’integrazione di un algoritmo di generazione di segnali basato sull’intelligenza artificiale, Omax prevede di integrare la sua blockchain nello spazio dell’e-commerce e delle carte cripto. In sostanza, Omax mira a consentire agli utenti di completare facilmente i loro acquisti quotidiani su popolari piattaforme di e-commerce e carrelli della spesa utilizzando le loro partecipazioni in criptovaluta.

AltSignals, d’altra parte, mira a semplificare i suoi servizi di segnali di trading Forex, azioni e criptovalute attraverso la sua nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale chiamata ActualizeAI che sarà alimentata dalla criptovaluta ASI. La società sta attualmente conducendo una prevendita per il token ASI, che è già nella seconda fase (Fase 1) dopo il completamento con successo della fase BETA.

L’adozione del nuovo token ASI basato sull’intelligenza artificiale tra gli investitori di criptovalute è stata travolgente a causa della velocità con cui le fasi di prevendita si stanno esaurendo. La fase attuale è già quasi esaurita al 65,67% esaurita pochi giorni dopo l’inizio. Gli interessati possono partecipare alla prevendita qui.

Cosa significa il rally del prezzo di OMAX Coin per il token ASI?

Il rally dei prezzi di OMAX Coin negli ultimi giorni conferma solo il fatto che le criptovalute AI e Big Data stanno vedendo una crescente popolarità mentre la tecnologia dell’intelligenza artificiale sta guadagnando slancio in tutto il mondo, che è un buon sostenitore del nuovo token ASI.

Sono passati appena sei mesi da quando è stato lanciato il primo chatbot basato su AI, il ChatGPT, e una miriade di altre applicazioni AI sono già state sviluppate e lanciate, comprese le applicazioni blockchain-AI. Se si vuole mantenere lo slancio, il token ASI troverà un ambiente molto favorevole una volta conclusa la prevendita e sarà quotato su exchange decentralizzati e centralizzati.

Dovrei comprare il token ASI oggi?

Ebbene, il mercato delle criptovalute è piuttosto volatile e comporta molti rischi. Tuttavia, secondo le informazioni fornite nel sito Web ufficiale di AltSigals, il prezzo del token ASI dovrebbe aumentare durante le restanti fasi di prevendita.

Il prezzo ASI ha già visto il suo primo aumento di prezzo da 0,012$ durante la fase BETA al suo prezzo attuale di 0,015$. Si prevede che raggiungerà $ 0,02274 quando la prevendita volgerà al termine, per non parlare delle future proiezioni dei prezzi dopo la sua quotazione su CEX e DEX.