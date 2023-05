Previsioni PLN/USD: lo zloty polacco rimane resiliente nonostante il crollo dei PMI ad aprile

May 8, 2023

Lo Zloty polacco (PLN) è una delle valute europee più performanti nel 2023. Si è rafforzato contro il dollaro USA nonostante il fatto che la Federal Reserve degli Stati Uniti abbia alzato i tassi di interesse in uno dei cicli di inasprimento più ripidi della storia.

Ma l’economia polacca è emergente. Le banche centrali nei mercati emergenti in genere mantengono il tasso di interesse al di sopra del tasso dei fondi negli Stati Uniti per mantenere le loro valute attraenti per gli investitori stranieri.

È interessante notare che lo zloty rimane resiliente nonostante i dati PMI di aprile siano scesi in territorio di contrazione. Ad esempio, il PMI per la produzione nazionale è sceso a 46,6 con il peggioramento dei nuovi ordini, ma lo zloty non ha battuto ciglio sulle notizie.

La Banca nazionale polacca mantiene costanti i tassi di interesse

Ad aprile, la Banca nazionale polacca ha mantenuto il suo tasso di riferimento al 6,75% – invariato. È stata la settima riunione consecutiva in cui la banca centrale non ha fatto nulla con il tasso di interesse, ma se si guarda al passato, il tasso di interesse è più alto rispetto a due decenni fa.

Il modello testa e spalle inverso mantiene intatta la propensione rialzista

Il tasso di cambio PLN/USD è sceso sotto 0,225 quest’anno prima di rimbalzare. Il calo faceva parte del consolidamento della spalla destra appartenente a un modello di inversione rialzista: un testa e spalle inverso.

Grafico PLN/USD di TradingView

La mossa misurata, mostrata in blu, punta a un maggiore rialzo, soprattutto se il mercato è abbastanza forte e viene scambiato sopra 0,2550. Solo un calo sotto 0,2250 invaliderebbe lo scenario rialzista.