Il prezzo di MCADE, la criptovaluta nativa di Metacade, è sceso negli ultimi giorni dopo aver toccato il massimo storico di 0,04569$.

Al momento della scrittura di questo articolo, MCADE era sceso del 39,49% dal suo massimo storico e sembrava ancora su un forte bear market visto che è sceso del 14,12% nelle ultime 24 ore.

È tempo di acquistare MCADE?

Gli investitori di criptovalute hanno approfittato del recente aumento dei prezzi di MCADE, che è stato in parte sostenuto dalla quotazione di MCADE su MEXC Global e BitMart. L’aumento ha dimostrato che MCADE è un segno da tenere d’occhio visto che l’aumento è avvenuto solo poche settimane dopo la fine della prevendita di Metacade.

Anche se le criptovalute sono asset volatili e comportano rischi di investimento, la filosofia alla base di qualsiasi tipo di investimento è investire quando il prezzo è basso e vendere quando i prezzi salgono. L’unico problema è determinare se un asset ha raggiunto il davvero il prezzo minimo.

Per il caso di MCADE, potrebbe essere difficile determinare se ha toccato il fondo poiché dispone di dati storici sui prezzi limitati. Tuttavia, viene scambiato il 20% in più rispetto al suo prezzo di prevendita; il che significa che coloro che hanno investito in quel momento godono di un ROI del 20%.

Perché Metacade si distingue tra i progetti cripto del metaverso?

In primo luogo, il progetto Metacade è un progetto assolutamente legittimo visto che ha già lanciato il suo token nativo ed è stato quotato su diversi exchange di criptovalute. Il progetto ha cavalcato la crescente popolarità dei progetti Game-Fi e Metaverse per diventare uno dei progetti cripto più popolari nel 2023.

Il token MCADE, proprio come la piattaforma Metacade, ha guadagnato molta popolarità tra gli investitori di criptovalute, i trader di criptovalute e gli sviluppatori e gli investitori di giochi blockchain. Il semplice fatto che gli investitori in criptovalute si siano presentati in gran numero per acquistare il token MCADE durante la prevendita dimostra che gli investitori hanno fiducia nell’intero progetto Metacade.

Coloro che hanno investito in MCADE all’inizio della prevendita di Metacade stanno contando i profitti. Il token MCADE è aumentato di oltre il 225% dalla fase di prevendita BETA.

Ancora più importante, i titolari di MCADE possono ora scambiare il token su scambi centralizzati come MEXC Global e BirMart. Possono anche partecipare allo staking di Metacade su Uniswap che si è aperto immediatamente dopo che il token è stato quotato su Uniswap. Lo staking ha un AAR del 40%.

Quale futuro per il progetto Metacade?

Oltre ad essere quotato in tre exchange di criptovalute, Metacade si è anche guadagnata la sua prima partnership. Recentemente ha stretto una partnership con Metastudio, una società di giochi rivoluzionaria focalizzata sulla fornitura di giochi per dispositivi mobili entusiasmanti, all’avanguardia e freschi a Metacade.

Andando avanti, il white paper di Metacade delinea che Metacade dovrebbe ottenere ulteriori elenchi di scambio centralizzati, aggiungere più partenariati per progetti di gioco per guadagnare (P2E), lanciare più omaggi e concorsi della comunità di gioco e lanciare un ritrovo online universale per tutto ciò che riguarda la Game-Fi e il P2E nel secondo trimestre del 2023.

Se il progetto dovesse raggiungere con successo tutte le pietre miliari stabilite nel white paper, la domanda di MCADE, che è l’utility token su Metacade, molto probabilmente salirebbe alle stelle fino a 1$ prima della fine del 2023.