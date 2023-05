Previsioni USD/CNY mentre il surplus commerciale della Cina sale a 90 miliardi di dollari

Il tasso di cambio USD/CNY è salito martedì dopo gli ultimi numeri commerciali cinesi. Lo yuan cinese è crollato a 6,9244, il punto più basso dal 27 aprile di quest’anno. Complessivamente, lo yuan è sceso di oltre il 3% rispetto al livello più alto di marzo.

La più grande notizia CNY erano gli ultimi numeri commerciali dalla Cina. Secondo l’agenzia di statistica, le esportazioni del Paese sono aumentate dell’8,5% ad aprile dopo essere balzate del 14,8% nel mese precedente. Tale aumento è stato migliore della stima mediana dell’8,0%. In una nota, un analista di JP Morgan ha dichiarato:

“Se guardiamo alle statistiche sulle esportazioni, notiamo una forza molto significativa e superiore alle aspettative proveniente dal settore delle esportazioni. Ciò è in contrasto con ciò che stiamo vedendo in particolare dalle esportazioni di tecnologia in Corea e Taiwan, ed è una prova molto chiara che non c’è molto disaccoppiamento in corso sul campo”.