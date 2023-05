La stampa CPI degli Stati Uniti oggi rende le azioni Amazon più attraenti: ecco perché

ha aperto questa mattina dopo che il Bureau of Labor Statistics ha riportato che l’inflazione si è ulteriormente attenuata ad aprile.

Quincy Krosby reagisce oggi al rapporto CPI

Rispetto a un anno fa, i prezzi al consumo sono aumentati del 4,9% il mese scorso, lo 0,1% in meno rispetto alla stima Dow Jones. Reagendo alla stampa CPI, Quincy Krosby – Chief Global Strategist di LPL Financial ha dichiarato:

Il rapporto odierno suggerisce che la campagna della Fed per reprimere l’inflazione sta funzionando, anche se più lentamente di quanto vorrebbero. Ma per i mercati finanziari, l’andamento odierno dell’inflazione è nettamente positivo.

Per il mese, l’inflazione complessiva è aumentata dello 0,4% a marzo, in linea con le previsioni degli economisti.

Al momento della scrittura, l’indice di riferimento S&P 500 è aumentato di oltre l’8,0% rispetto all’inizio dell’anno.

Il titolo Amazon ha una correlazione negativa con l’inflazione

Anche l’inflazione core (esclusi cibo ed energia) è stata in linea con le aspettative del mese scorso, con un aumento dello 0,4% nel mese e del 5,5% rispetto a marzo 2022.

Sempre mercoledì, Bank of America ha esaminato i dati che risalgono al 1975 e ha composto un elenco di società S&P 500 che tendono a sovraperformare quando i prezzi al consumo sono in calo.

In cima a quella lista c’era Amazon.com Inc ( NASDAQ: AMZN ) che finora ha guadagnato il 27% quest’anno mentre l’inflazione continuava a diminuire. L’azienda di Wall Street vede un’ulteriore spinta alla domanda sulla scia del calo dei prezzi.

Bank of America attualmente vede un rialzo delle azioni Amazon a $ 139, circa un rialzo del 30% da qui.