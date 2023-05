BlockFi può rimborsare $ 300 milioni di fondi dei clienti, giudicare le regole

I clienti BlockFi che detenevano fondi in portafogli di custodia possono essere rimborsati di quasi $ 300 milioni, ha detto giovedì un giudice fallimentare.

La sentenza del giudice sulla controversia tra alcuni clienti e BlockFi arriva nel mezzo di una procedura fallimentare per il travagliato prestatore di criptovalute.

Secondo il giudice Michael Kaplan, le attività detenute in quei portafogli appartengono ai clienti e non alla massa fallimentare. CoinDesk ha evidenziato il verdetto del giudice emesso durante un’udienza presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey, con parte della sentenza che afferma:

“Il tribunale ritiene che tutte le risorse digitali detenute dai debitori nei portafogli omnibus di custodia siano effettivamente proprietà del cliente e non proprietà del patrimonio fallimentare, soggetto, ovviamente, a possibili diritti di revoca e restituzione”.

I clienti dei conti fruttiferi subiscono perdite

Ma mentre il giudice Kaplan si è pronunciato favorevolmente per i clienti che avevano circa 300 milioni di dollari in portafogli di custodia, non ha portato buone notizie per i clienti che avevano fondi in conti fruttiferi BlockFi (BIA).

Secondo la sentenza, circa 375 milioni di dollari di fondi nei conti al 10 novembre, quando BlockFi ha sospeso i prelievi, facevano parte della massa fallimentare. Ha notato che i clienti avevano ceduto il controllo dei fondi alla società in quel momento in cambio di interessi.

Sebbene i titolari di conti BIA fossero a conoscenza dei rischi associati all’inserimento di denaro in tali conti, tali rischi non possono ora essere attribuiti ai titolari di portafogli di custodia, ha affermato il giudice. Gli sviluppi indicano che i clienti che detenevano denaro nei portafogli di custodia probabilmente riceveranno presto i loro soldi, mentre i creditori che avevano conti BIA affrontano potenziali perdite.

BlockFi ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11 nel novembre dello scorso anno, con i problemi dell’azienda in aumento mentre il crollo dell’exchange di criptovalute FTX si è riverberato in tutto il settore delle criptovalute. La repressione normativa che ne è seguita ha visto anche diverse società di criptovalute interrompere i loro programmi di staking e guadagnare. Alcune aziende hanno scelto di uscire del tutto dagli Stati Uniti.

Al momento della dichiarazione di fallimento, BlockFi ha affermato di avere oltre 100.000 creditori.