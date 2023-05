Milady Meme Coin (LADYS) balza del 10.000%: quanto in alto andrà?

La nuova moneta meme Milady Meme Coin (LADYS) ha sorpreso la maggior parte degli investitori e dei trader di criptovaluta dopo essere aumentata di oltre il 10.000% in poche ore.

L’impennata ha portato alla ribalta la criptovaluta precedentemente poco conosciuta, soprattutto a seguito del recente aumento di popolarità di monete meme come PEPE e KEKE, sebbene da allora il prezzo di PEPE sia sceso del 56%.

Cos’è Milady Meme Coin (LADYS)?

Milady Meme Coin, indicata come LADYS, è una moneta meme per la collezione Milady NFT. Oltre ad essere una moneta meme, è auto-organizzata e funge da moneta a goccia per l’accumulo di influenza e punti per karma, fascino e bellezza.

La fornitura totale di token LADYS al momento del lancio era di 888.000.888.000.888 token, con il 94% dei token depositati nel pool di liquidità (LP) per la masterizzazione. L’1% della fornitura di token è stato distribuito a tutti i possessori di PEPE e Miladay NFT.

Il restante 5% della fornitura totale di token LADYS è detenuto in un portafoglio multi-sig facilmente tracciabile e deve essere utilizzato per la futura quotazione centralizzata di scambio, pool di liquidità e bridge.

Milady mira a creare merchandising, strumenti e un’accademia dedicata ai possessori di Milady NFT. L’obiettivo finale è quello di raggiungere più di 100.000 possessori ed essere inseriti negli scambi centralizzati di primo livello, rendendo $LADYS il simbolo per eccellenza della spiritualità di Internet.

Perché il prezzo di LADYS sta aumentando?

Sebbene non ci siano notizie importanti sulle criptovalute che contribuiscano all’improvviso aumento dei prezzi di Milady Meme Coin (LADYS), gli analisti ritengono che l’aumento potrebbe essere attribuito all’enorme adozione di token PEPE nel mercato delle criptovalute.

Il token LADYS è collegato al PEPE virtualmente dell’1% della fornitura di token LADYS che viene inviato ai possessori di PEPE. Di conseguenza, LADYS potrebbe cavalcare il successo di PEPE e quindi l’attuale aumento dei prezzi.