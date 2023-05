L'investitore attivista Engaged Capital prende di mira Shake Shack

Shake Shack Inc ( NYSE: SHAK ) è in rialzo di circa il 5,0% questa mattina dopo che un rapporto del Wall Street Journal ha affermato che Engaged Capital stava per iniziare una lotta per procura con la catena di ristoranti fast casual.

Engaged sta spingendo per tre posti a bordo

L’investitore attivista che detiene una quota di circa il 6,6% nella società alimentare vuole tre posti nel consiglio di amministrazione per spingere per i cambiamenti che ritiene possano aiutare il prezzo delle azioni che attualmente si trova quasi il 50% al di sotto del massimo nel 2021, hanno detto oggi fonti anonime al WSJ.

È degno di nota, tuttavia, il fatto che Shake Shack abbia riportato i risultati finanziari del primo trimestre circa una settimana fa che hanno facilmente superato le stime di Street. Secondo il portavoce dell’azienda:

Stiamo eseguendo il nostro piano strategico e stiamo compiendo sostanziali progressi operativi e finanziari. Stiamo guidando l’intero anno 2023 come un anno record con le aspettative di riportare i margini a livello di ristorante dal 19% al 20%.

Quo Vadis abbassa il rating di vendita su “SHAK”

Il Wall Street Journal ha anche rivelato che Engaged Capital è in trattative con Shake Shack dalla fine dello scorso anno. Ma quelle discussioni finora non sono riuscite a concludere in un accordo.

Un rappresentante di Engaged Capital deve ancora commentare il rapporto. L’hedge fund è noto per la sua spinta a tagliare i costi di Jamba Inc ed è stato precedentemente coinvolto anche con Abercrombie & Fitch.

Sempre lunedì, Quo Vadis Capital ha ritirato il suo “sell rating” sulle azioni della società con sede a New York. Gli analisti dell’azienda ora non hanno una raccomandazione per le azioni Shake Shack.

Per l’anno, questo stock alimentare è aumentato di oltre il 60% al momento della scrittura.